E-sport u Hrvatsku donosi izazov za realizaciju svakog investicijskog plana

Nikola Kovač zvani Niko ima 20 godina i ne želi biti ni kuhar ni konobar. Ne želi biti ni programer iako ih se traži i dobro su plaćeni. Nije zainteresiran baviti se poljoprivredom, građevinom, brodogradnjom... Ne želi se baviti starim obrtima. Ne želi biti čak ni političar! Srećom po vlasnike hotela, tvornica, farmi i brodogradilišta Niko ne živi u Hrvatskoj. Ali samo još neko kratko vrijeme!

Niko je najplaćeniji igrač računalnih igara na svijetu. Igra računalnu igru Counter-Strike. Riječ je o pucačini iz prvog lica koja se igre preko interneta s drugim igračima diljem svijeta. Igrači se pak organiziraju u timove. Krajem veljače ove godine mladi je Niko iz jednog tima, koji se natječe u igranju Counter-Strikea, prešao u drugi tim i za to dobio 425 tisuća dolara. Američki tim FazeClan platio je Niki da prijeđe iz njemačkog tima Mosesportsa iznos za koji prosječan radnik u Hrvatskoj mora raditi 27 godina. Iako je taj iznos trenutačno najveći, mjesečne plaće profesionalnih igrača računalnih igara danas se kreću oko tri tisuće dolara. Izvor prihoda su velika natjecanja s fondovima nagrada koji se panju na iznose od milijun i više dolara. Slično kao u fizičkom svijetu, primjerice nogometu.

Grupno igranje

Priča o Niki sve je važnija za hrvatsko tržište rada. Niko živi u Brčkom u Bosni i Hercegovini. Mogao je raditi na tržnici Arizoni, jednoj od najvećih u regiji. Mogao je pjevati poput Ede Maajke, koji se tamo rodio. I Lepa Brena je iz Brčkog kao i Vesna Pisarović. Od tamo je i nogometaš Mladen Petrić. Uglavnom, mogao je imati razne uzore, iz ovog ili onog razloga, ali njegov je otac imao igraonicu računalnih igara i mali je Niko već sa šest-sedam godina počeo igrati računalne igre.

Brzi rast prihoda

U Hrvatskoj, s naše strane granice, danas gotovo da nema djeteta koje ne igra računalne igre. Tako je već duže vrijeme. Jedino što je danas drugačije je da zbog smartphonea, tableta, YouTubea i Twitcha, računalne igre djeca sve više i gledaju. Ovog tjedna Vipnet je s najvećim svjetskim organizatorom e-sport turnira, njemačkim ESL-om, pokrenuo prvi regionalni e-sport turnir nazvan Vip Adria League by ESL, koji će omogućiti grupno igranje i gledanje računalnih igara. Prije toga je Hrvatski telekom krenuo s jednom manjom inicijativom na tom području. No, dolaskom ESL-a i naglaskom na stvaranje lige koja bi uključivala sve države od Slovenije do Albanije, e-sport je znatno dobio na težini. E-sport je kompetitivno igranje računalnih igara.

Naš Niko s početka priče, kad igra Counter-Strike sa svojim timom protiv nekog drugog tima, bavi se upravo e-sportom. Smatrali vi to sportom ili ne, Niko je za milijune diljem svijeta - sportaš ili bolje e-sportaš. I to ne bilo kakav sportaš, već profesionalni sportaš. E-sport je trenutačno najbrže rastući sport na svijetu. Sa 191 milijun gledatelja u 2017. godini očekuje se da će do 2020. narasti na 286 milijuna gledatelja. Prihodi od e-sporta rastu dvostruko brže od rasta gledateljstva. Ove godine e-sport će generirati promet od 696 milijuna dolara, a do 2020. godine narast će po stopi od 29 posto na 1,5 milijardi dolara. Sve te brojke zvuče smiješno veliko dok ne čujete koliko vrijedi hrvatsko tržište računalnih igara.

Ne uključuje to samo profesionalne igrače poput pandana Nike u Hrvatskoj već i one koji računalne igre igraju iz zabave. Prema podacima kojima barataju ESL i Vipnet u Hrvatskoj će građani na računalne igre ove godine potrošiti 48,2 milijuna dolara. To je više od 300 milijuna kuna. Kad uzmete u obzir da u Hrvatskoj postoji niz proizvođača računalnih igara počevši od CROTEAM-a pa sve do Nanobita, koji svoje igre prodaju mahom u inozemstvu, postaje jasno da je priča s e-sportom velike ne samo vani već i u Hrvatskoj. Postoji i statistika koja dokazuje da je utjecaj e-sporta kod nas već itekako velik. Prije tri godine su Krešimir Krolo, viši asistent Odsjeka za sociologiju Sveučilišta u Zadru i domaći gaming portal HCL.hr napravili istraživanje o e-sportu u Hrvatskoj i došli do podatka da ga redovito prati više od 100 tisuća građana. Danas je ta brojka zasigurno i veća.

Velika natjecanja

E-sport liga koju su pokrenuli Vipnet i ESL ima naoko skroman nagradni fond od 20 tisuća eura. No, to je tek početak. ESL želi u Hrvatsku i regiju prenijeti suradnju koju je ostvario s najvećim imenima iz svijeta računalnih igara poput Blizzard Entertainmenta, Riot Gamesa, Valve Corporationa, Microsofta i Wargaming.net-a. Uz stvaranje regionalne lige želi potaknuti stvaranje lokalnih e-sport timova i uključiti ih u svoje PRO lige. Želi početi organizirati natjecanja koja će okupljati po 100 tisuća gledatelja.

I nisu to tek puke želje. ESL već surađuje s Twitchom, servisom preko kojeg svoja natjecanja prenosi više od 1,5 milijuna igrača računalnih igara, a koje pak online prati više od 100 milijuna jedinstvenih gledatelja mjesečno. Niko iz Brčkog trenutačno živi s onu stranu hrvatske granice. No, u Hrvatskoj će uskoro živjeti mnogo mladih koji će biti poput Nike. Dok jalovo raspravljamo o reformi obrazovanja i reformi tržišta rada možda bi bilo vrijeme da počnemo razmišljati o Niki i njegovoj revoluciji. Jer ne dajte se uljuljati, to što će donijeti e-sport u Hrvatsku, a zatim i drugi poslovi koje je već stvorilo ili tek stvara digitalno doba, u idućim će se godinama promaknuti u ključan izazov pri realizaciji baš svakog investicijskog plana neovisno želite li graditi hotel, plantažu ili tvornicu.