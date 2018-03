Digitalna transformacija znači dramatičnu promjenu korporativne kulture

Pitanje digitalne transformacije već je neko vrijeme glavna tema izvršnih i upravnih odbora mnogih globalnih kompanija. Iz povezanih predavanja, diskusija i rasprava moglo bi se zaključiti kako se cijeli problem s implementacijom digitalne transformacije sastoji od neravnoteže između uvjeta koje je potrebno stvoriti da bi se transformacija omogućila i okolnosti u kojima se taj proces promjene događa. Temeljeći se na sedam stupova digitalne transformacije prema Danielu Newmanu, glavnom analitičaru tvrtke futurum Research, moji argumenti za tu tezu su slijedeći:

1. Kada pitate ljude tko želi promjenu, svi su nominalno za, jer promjena zvuči kao nešto novo, uzbudljivo. Međutim, kada to pitanje spustite na osobnu razinu i pitate "tko se želi promijeniti", naići ćete na sasvim suprotan odgovor. Objašnjenje za ovo leži u bazičnoj psihologiji - ljudima je teško izaći iz zone komfora, posebno ako se u njoj osjećaju sigurno i zaštićeno. Jedna je banka nedavno izišla s informacijom kako je stotinu ljudi od 120 osoba zaposlenih u jednom od ključnih odjela otišlo iz kompanije u roku od šest mjeseci od početka njihove promjene. Noćna mora za ljudske resurse, usudila bih se reći.

2. Promjena kao proces zahtijeva određeno vrijeme. S druge strane, brzina kojom se mijenja tehnologija ne dopušta vrijeme, nego stvara pritisak na brze i rapidne promjene. Prema časopisu Forbes, tehnološke promjene predstavljaju veću prijetnju globalnom poslovanju nego političke promjene ili promjene vezane uz okoliš.

3. Vrijeme u kontekstu liderstva. Prema jednom McKinseyevom istraživanju, uspješne lidere krase tri karakteristike: podrška, efikasnost (u rješavanju problema) i analitičnost. Brze promjene zahtijevaju brze odluke i vrijeme za dubinske analize jednostavno je prekratko u odnosu na pritisak na brzinu donošenja odluka.

4. Korporativna kultura stvara se godinama, a digitalna transformacija ne može se dogoditi bez njezine dramatične promjene. Inovacije znače investicije i mogućnost da radite pogreške, a dioničari nisu sretni kada gube novac. Jedan od rijetkih CEO-ova koji je svoje dioničare uspio nagovoriti na strpljenje je Satya Nadella (Microsoft).

5. U trci za stalnim tehnološkim inovacijama čini se da se vrijednost korisničkog iskustva s vremena na vrijeme gubi s liste prioriteta. Radi se o još jednom paradoksu, jer je jedna od glavnih ideja razvoja novih tehnologija upravo unapređenje korisničkog iskustva. Kompanije koje danas osvajaju srca korisnika upravo su one kompanije koje u središte svog fokusa stavljaju korisnika i jedinstveno iskustvo koje mu nova usluga ili novi proizvod mogu pružiti. To je ključna točka diferencijacije od konkurencije i dodatna vrijednost o kojoj ovise skoro sve industrije. Netko je nedavno rekao "Niti jedna tehnologija na svijetu neće vam pomoći ukoliko ne pokazujete empatiju prema drugima." Ja se nadam da će to uskoro postati mantra tržišnog natjecanja.