Čak i kada je oko 5G sve jasno, naši političari nađu razlog za nadmudrivanje

Otkud sad Dubrovnik!? Čini se da čak i kada dođe do jednostavnih stvari poput odabira koji će grad prvi dobiti 5G mrežu u Hrvatskoj, a što je bar deklarativno-investicijski cilj buduće predsjedateljice Europske unije, ne može ni to proći bez lokalnih političkih prepucavanja. Upravo su lokalne vlasti u pravilu glavni kočničari izgradnje optičke i druge telekomunikacijske infrastrukture, a sad, izgleda, i kad dođe do 5G-a situacija nije ništa drugačija.

Pitate li najveće operatere, oni su gotovo pa uvjereni da će prvi 5G grad u Hrvatskoj biti Osijek. Službeno to nitko nije želio komentirati, jer objašnjavaju da je to politička odluka u koju se ne žele miješati. Međutim, u oba vodeća operatera, koji su i do sada pokazivala najveći interes za investicije u 5G, Hrvatskom telekomu i A1 Hrvatska, neslužbeno se komentira da se iz svih dosadašnjih postupaka moglo iščitati da će baš Osijek biti prvi grad u Hrvatskoj gdje će se moći surfati na 5G mreži. Razloga za to je više.

Velike prednosti Osijeka

Osijek se nalazi u srcu Slavonije, koja je, ako ćemo iskreno priznati, zaboravljena i u gospodarskom i u demografskom smislu. Drugim riječima, tako je nešto Slavoniji i Osijeku itekako potrebno. S druge strane, najveći grad Slavonije i do sada je pokazivao veliki interes za inovacijama, tehnologijom i prkošenju trendovima koji su zavladali najistočnijim dijelom Hrvatske.

U Osijeku je tako nastao poslovni inkubator BIOS, jedna od prvih poduzetničkih infrastruktura tog tipa u državi i ujedno jedan od najaktivnijih. Ondje se nalazi i Osijek Software City, jedno od najaktivnijih udruženja koje okuplja visokotehnološke tvrtke u Hrvatskoj. Osijek je i grad u kojem je među prvima u Hrvatskoj došlo do povezivanja poduzetnika i akademskog sektora, ne samo na projektima već i u obrazovanju. Niz je poznatih domaćih startupa startalo upravo u Osijeku, poput Gideon Brothersa, Inchooa, Escapea i Mona, a čak su i operateri taj grad znali dosad birati za pilotiranje nekih svojih novih usluga.

Usto, koji grad se može bolje povezati s jednom od dvije najvažnije industrije u Hrvatskoj, poljoprivredom, nego upravo Osijek. Slavonska metropola ima i jednu veliku prednost u odnosu na ostale gradove u Hrvatskoj, a to je topografija zbog koje bi i izgradnja prve 5G mreže tamo bila i najjeftinija i najbrža.

U Zagrebu brže i lakše

Unatoč svemu tome, sada se počelo pričati i da bi prvi 5G grad u Hrvatskoj mogao biti Dubrovnik. Ima dakako razloga i za to da to bude upravo najpoznatija hrvatska destinacija u svijetu i glavni turistički biser u državi. Turizam kao takav umnogome će se transformirati kroz korištenje 5G tehnologija.

No tom logikom može se postaviti i pitanje zašto onda prvi 5G grad u Hrvatskoj ne bi bili Split, Rijeka, Sisak ili Karlovac? Split bi prvi 5G grad mogao postati, jer bi mu kao drugom najvećem gradu u Hrvatskoj digitalna transformacija itekako dobro došla. Rijeka je pak najveća teretna luka u državi i jak industrijski grad, a industrija se također barem deklarativno smatra uzdom razvoja Hrvatske. Ima mnogo smisla i da to budu i Sisak i Karlovac koji još uvijek imaju nešto industrije i veliku industrijsku tradiciju. Zagreb se ne spominje, jer bi to za državu bio ekonomski promašen potez. Operateri će, naime, u glavnom gradu, gdje postoji i najveći interes za 5G-om zbog koncentracije stanovništva i gospodarstva, mreže bez ikakve pomoći izgraditi vjerojatno brže i lakše nego bilo gdje drugdje

Svi rokovi se znaju

A cijela ova priča o 5G gradu, kao i lokalno-politička pripetavanja, posljedica su inzistiranja EU i činjenice da se hrvatska Vlada na to ne može oglušiti kad će u prvoj polovici 2020. upravo Hrvatska predsjedati Unijom i kad će sve članice povećalom pratiti što se ovdje događa. Naime, Europska komisija obvezala je kroz 5G akcijski plan sve članice Unije, pa tako i Hrvatsku, da do kraja 2020. u barem jednom većem gradu na svom području uvedu 5G.

Do kraja 2025. godine 5G se na inzistiranje EK mora uvesti u sve veće gradove u Hrvatskoj, znači barem u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, kao i uz sve veće prometnice, odnosno sve autoceste. Za očekivati je da ako će 5G-a biti na autocestama da će i u svim gradovima uz njih također biti signala za te mreže. HT čak procjenjuje da bi to moglo značiti da će se do kraja 2025. da facto oko 75 posto stanovništva Hrvatske pokriti 5G signalom.

Rok, dakle, kad bi u Hrvatskoj trebali dobiti 5G uopće nije nepoznat. Imamo i operatere koji su spremni na takve investicije, a koji 5G već naveliko testiraju. Imamo i regulatora, Hakom, koji dosta radi na afirmaciji tržišta, te pomaže operaterima u ostvarivanju tih planova.

EU je pak objavio da 5G već postoji u Berlinu, Bonnu, Kölnu, Darmstadtu i Münchenu u Njemačkoj, zatim Dublinu, Corku, Limericku, Waterfordu i Galway u Irskoj, zatim Amsterdamu, Barceloni, Londonu, Madridu, Stockholmu, Tallinnu, Torinu i mnogim drugima. Radi se i niz velikih transportnih paneuropskih koridora koji će biti pokriveni 5G-om. U nijednom nije Hrvatska. Ovdje se za to vrijeme i unatoč postavljenim rokovima, kao i nebrojeno puta dosad, političari nadmudruju gdje bi povijesno bilo najbolje da 5G dođe prvo - u Osijek ili Dubrovnik.