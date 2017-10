Budućnost Kine ovisna o balansu između sveprisutne partije i moćnih tržišta

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, profesor ekonomije na Fakultetu ekonomije Stern na Sveučilištu u New Yorku te viši suradnik Institua Hoover pri Sveučilištu Harvard

Kao što je izneseno na 19. Nacionalnom kongresu Komunističke partije Kine, najveće težište bilo je na tome tko će se naći na ključnim pozicijama administracije predsjednika Xi Jinpinga tijekom sljedećih pet godina. No, daljnji put Kine poglavito ovisi o jednoj drugoj skupini vođa koja je do sada privukla puno manje pažnje: tehnokrati koji će obaviti određene zadatke vezano uz kinesku gospodarsku reformu i preobrazbu.

Tijekom posljednja četiri desetljeća kineski tehnokrati kolektivno su osmislili čudesnu preobrazbu. Sadašnja generacija, talentirana skupina kreatora politika, odstupit će s dužnosti u ožujku ili oko ožujka 2018. godine, predajući palicu novoj generaciji. Ta generacija, visoko obrazovana, iskusna, koja je uspjeh postigla uglavnom vlastitim zaslugama, spremna je za nastavak kineskog gospodarskog i društvenog napretka s velikom umješnošću i posvećenošću. Pitanje je hoće li oni biti u mogućnosti provesti ono što u tom trenutku budu smatrali primjerenim. Jedno je nedvojbeno: sljedeća generacija tehnokrata bit će suočena s vrlo različitim uvjetima od onih s kojima su se suočili njihovi prethodnici. Kina se našla oči u oči s trenutkom znatne neizvjesnosti. Izvan pitanja inherentnih u postupku izmjene generacija, došlo je do dramatične promjene u dominantnom kineskom okviru politike pod predsjednikom Xi Jinpingom.

Prednost javnom interesu

Za vrijeme Deng Xiaopinga, vođe koji je započeo kinesku radikalnu "reformu i otvaranje", jedinstveni politički cilj sastojao se od gospodarske preobrazbe i rasta na nacionalnoj razini. To je trebalo biti postignuto kroz model zajedničkog odlučivanja koji je uključivao žustre rasprave unutar zemlje. Deng je eksplicitno eliminirao međunarodni program širih razmjera za Kinu, pravilo koje su kineski kreatori politika slijedili tijekom više od tri desetljeća.

Nakon stupanja na vlast 2012. godine, Xi je izmijenio taj politički okvir s nekoliko ključnih aspekata. Ponajprije, pozabavio se endemskom korupcijom koja je potkopavala kredibilitet KP Kine pokretanjem najveće do tada antikorupcijske kampanje koja je obuhvatila najviše razine partijskog vodstva. Mnogi su očekivali da će ta antikorupcijska kampanja biti samo privremena inicijativa. Umjesto toga, kampanja je postala u osnovi trajno obilježje administracije predsjednika Xi Jinpinga.

Predsjednik Xi vjeruje da se legitimitet vlade uglavnom sastoji od funkcije konzistentno isporučenih vrijednosti, zajedno s gospodarskim i društvenim napretkom, gdje ozbiljna predanost javnom interesu ima prednost pred oblikom upravljanja. Dok je malo zapadnjačkih promatrača u potpunosti prepoznalo tu perspektivu, razvoj događaja na Zapadu tijekom posljednjih deset godina - financijska kriza 2008., širenje dohodovne nejednakosti i nejednakosti u raspodjeli bogatstva te intenziviranje političke polarizacije - dodatno su učvrstili takav način razmišljanja.

Ubrizgavanje vrijednosti

Posljedično, kineski vođe i građani više su nego ikad uvjereni da je vlada jedne snažne stranke temeljni stup stabilnosti i rasta. Oni su uvjereni da je usredotočenost Zapada na oblik upravljanja, za razliku od inkluzivnih ekonomskih i društvenih ciljeva, pogrešna, jer i demokratski i autokratski sustavi mogu biti korumpirani. Povrh toga, kineski gospodarski program za vrijeme predsjednika Xi Jinpinga proširio se izvan usredotočenosti na domaći rast i razvoj kako bi uključio koordinirane napore za proširenje kineskog utjecaja u globalnom gospodarstvu, osobito u zemljama u razvoju.

Taj vanjski program širokih razmjera koji se još proširuje rezultira zahtjevima prema resursima te istovremeno utječe na političke izbore. Primjerice, poduzeća u državnom vlasništvu, uključujući banke, mogla bi reagirati fleksibilnije od poduzeća koja se nalaze isključivo u privatnom vlasništvu na promjenjivu mješavinu javnih i privatnih poticaja i povrata od ulaganja. Naposljetku, tijekom posljednjih godina, kineski politički okvir u sve većoj mjeri odražava inherentne napetosti između dugotrajnog imperativa da se osigura društvena i politička stabilnost i modernijeg cilja liberalizacije tržišta.

Vodstvo Kine ostaje čvrsto predano štićenju interesa partije za koje smatra da se podudaraju s interesima društva. Iz tog razloga, KP Kine nastavlja usredotočenost na podržavanje reda i ubrizgavanje vrijednosti u sve aspekte života u Kini, kroz održavanje svog aktivnog prisustva ne samo u političkim raspravama, već i u aktivnostima privatnog sektora i društvenim pitanjima.

Sumnjičavi prema raspravi

Istovremeno, vlada pokušava dati tržištima odlučniju ulogu u gospodarstvu, osloboditi snagu poduzetništva i inovacija i reagirati učinkovitije na potrebe i želje mlade, obrazovane i brzorastuće srednje klase. I to s dobrim razlogom: to su unutarnji pokretači koji su omogućili Kini da postigne 6% do 7% rasta BDP-a na godišnjoj razini uslijed teškog strukturnog pomaka i nadvladavanja zamke srednjeg dohotka i njihovo provođenje u relativno slabom globalnom gospodarstvu.

Teško je reći jesu li ta dva cilja u izravnom sukobu. No, ima razloga za zabrinutost. Oblik dinamične konkurencije koja vodi do inovacija daleko je od centralno upravljanog procesa, iako izbori u javnom sektoru u područjima poput temeljnog istraživanja doista imaju znatan utjecaj. Kako u kreiranju politika tako i u akademskoj zajednici, aktivna rasprava je nužna za razabiranje i razlikovanje dobrih od loših ideja.

Međutim, dok je kineski sustav dokazao svoju sposobnost za unutarnju političku raspravu na visokoj razini kineski vođe ostaju sumnjičavi prema nesputanoj političkoj raspravi i komentarima. No, brojni složeni politički izbori, primjerice, vezano uz reformu financijskog sektora i otvaranje, imali bi koristi od procesa razlučivanja koje omogućava veća razina otvorenosti. Tijekom sljedećih pet godina, uspjeh Kine ovisit će uvelike o razini uspjeha s kojim će se upravljati složenim vladinim programom i tenzijama koje iz njega proizlaze. U cilju postizanja svojih ciljeva, kineski vođe trebat će uspostaviti delikatnu ravnotežu između snažne, disciplinirane i sveprisutne Komunističke partije, koja određuje standarde i štiti javne interese i inovativnih, osnaženih i moćnih tržišta koja pokreću gospodarstvo prema budućnosti.

