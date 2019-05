Android i Google nisu iznenadili samo kineske igrače, već po prvi put i hrvatske

Najvažniji potez američkog Googla u posljednje vrijeme nije prekid suradnje s kineskim Huaweijem. Barem ne za nas u Hrvatskoj. Niti izbliza!

Umjesto toga, ovdje je prijelomna poslovna bomba da je Google, puno desetljeće otkada je razvio operativni sustav Android, napokon omogućio tvrtkama registriranim u Hrvatskoj da izravno odavde zarađuju na izvozu svojih mobilnih aplikacija za Android preko Google Playa. Potvrda je to ubrzanog tempa razvoja hrvatske softverske industrije, našeg najbrže rastućeg izvoznog sektora, ali i nekih drugih, manje vidljivih čimbenika koji mijenjaju poslovno okruženje u Hrvatskoj.

Izravna prodaja

Ovaj, za nas u Hrvatskoj, važan Googleov potez otkrio je portal Netokracija te pri tome podsjetio da je lani, početkom prosinca, u izjavi za Poslovni dnevnik izvršni direktor Googlea za jadransku regiju Joško Mrndže najavio da će u toku 2019. poduzeti taj veliki zaokret. Google je, naime, u ovoj godini odlučio da će umjesto platforme za uvoz u Hrvatsku postati i platforma koja će poduprijeti hrvatski izvoz. Netokracija navodi da je Google na svojim stranicama sada postavio zelenu kvačicu ne samo za developerske licencije već i za one izvozne, zvane Merchant account. Developerske licencije bile su dostupne i do sada. One su omogućavale tvrtkama iz Hrvatske da postavljaju svoje aplikacije na Google Play.

No, isključivo ako bi ih dijelili. Na njima, dakle, naše tvrtke nisu mogle zarađivati. Preduvjet za to je bio da Google omogući i Merchant account, odnosno uvede način kako da proizvođačima aplikacija u Hrvatskoj novac, koji zarade prodajom svojih aplikacija preko Google Playa, prebaci na njihove poslovne račune u Hrvatskoj. Sada je to moguće, a zasad je podržan samo euro. Podsjetimo, i mobilna banka Revolut je kad je ušla na hrvatsko tržište omogućivala isključivo prebacivanje novca u eurima, iako je njome bilo moguće plaćati i kunama u trgovinama.

Da bi se uključilo i prebacivanje novca s klasičnih banaka na Revolut u kunama, znači da bi se uspostavila kunska veza između klasičnih banaka i Revoluta, bilo je nužno da ta mobilna banka aktivira tu opciju i za nju plati sočnu naknadu. Revolut je to napravio ovog tjedna. U branši se pretpostavlja da sada ima više od 40.000 korisnika u Hrvatskoj. Drugim riječima, kočnica ulasku stranih servisa na hrvatsko tržište, koji su na Zapadu već odavno uobičajene, po svemu je sudeći kombinacija činjenice da je hrvatsko tržište malo i da HNB i Ministarstvo financija nisu zainteresirani podržati izvoz hrvatske visoke tehnologije, posebno proizvoda domaćih softveraša, kao i da nisu zainteresirani podržati razvoj fintecha u Hrvatskoj.

Srećom, na to će ih natjerati Europska komisija, koja je djelom to već počela, a ostatak posla dovršit će u idućih nekoliko godina kroz nadolazeće direktive. Širenje punog opsega ponude Google Playa u Hrvatskoj važno je iz niza razloga. Sedam godina stara virtualna trgovina (barem pod tim brendom) danas je jedan od najvećih dućana za softver na svijetu. Mjesečno se preko Google Playa preuzme više od 8 milijardi aplikacija, a ima više od 2,3 milijarde aktivnih korisnika. Dostupan je u 190 država. Povezuje sve pametne uređaje na Androidu od pametnih mobitela i tableta do pametnih televizora i Chromebook prijenosnih računala, a razvoj ponude ide i prema softveru za korištenje u automobilima, stanovima, uredima itd.

Nove milijarde

Google Play je u 2017. godini donio proizvođačima softvera prihod od 19,5 milijardu dolara. Lani se to popelo na 24,8 milijardi dolara. Ove godine očekuje se da će promet narasti na 29 milijardi dolara, a do 2023., znači u iduće četiri godine, procjena je da će promet na Google Playu premašiti vrijednost hrvatskog BDP-a od 57,3 milijarde dolara. Google Play bi 2023. godine trebao imati promet od 60 milijardi dolara. Appleov AppStore je već sada blizu tog cilja.

Lani mu je promet premašio 46,6 milijardi dolara. Za mladu hrvatsku softversku industriju, koja je po posljednjim podacima HUP ICT-a za 2017., imala godišnji rast od 29 posto na 10 milijardi kuna, to je dodatan poticaj ubrzanju rasta. Usto, time se otvara i novi operativni izbor. Tvrtke poput Nanobita, najvećeg proizvođača mobilnih igara u Hrvatskoj, kao i Photomatha, najpopularnije hrvatske mobilne aplikacije s više od 100 milijuna korisnika, dosad nisu imale izbora. Biznis su morale voditi iz tvrtki izvan Hrvatske, jer odavde nisu mogle zarađivati od svog rada, znači od prodaje aplikacija preko Google Playa. Pristup Merchant accountu to sad mijenja.

Ostaje problem s Amerikom

Treba ipak naglasiti da ostaje problem, što je Hrvatska jedina članica NATO saveza koja sa SAD-om, državom koja predstavlja pojedinačno najveće tržište za mobilne aplikacije na svijetu, nema Sporazum o sprečavanju dvostrukog oporezivanja. To troškove prodaje aplikacija iz Hrvatske diže i do dva puta. Pitanje je to s kojim bi se trebali pozabaviti Ministarstvo financija i Ministarstvo vanjskih poslova.

Kad dođe do Googlea, lijepo je da je u Hrvatsku napokon došla jedna trgovina koja će primarno služiti za hrvatski izvoz. Nije prva. Treća je, jer AppStore i Microsoft Store tu opciju već nude u Hrvatskoj. U svakom slučaju odličan razvoj događanja za hrvatske softveraše i mnogo važnija stvar za hrvatsko gospodarstvo od razrješenja odnosa između Googla i Huaweija.