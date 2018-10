Amerikanci prepoznali obrazovni potencijal hrvatskog mobitela

Albert Gajšak napokon je pronašao svoju nišu. U srijedu, prvi dan kampanje za prvi hrvatski "uradi sam" (do-it-yourself; DIY) mobitel MAKERphone, netom prije 17 sati imao je gotovo 100.000 kuna donacija preko Kickstartera. Dan kasnije, punih 24 sata od početka kampanje, ima gotovo pola milijuna kuna donacija. Njegova kampanja već je sada vrlo uspješna, a gdje će joj biti kraj saznat ćemo za kojih 40 dana kad bi trebala službeno završiti.

Ukupna prodaja MAKERphonea svakako će nadmašiti njegovu Kickstarter kampanju, jer Gajšakov startup, karlovački CircuitMess ima distribucijsku mrežu po cijeloj planeti, uključujući Amazon i eBay. Ono što novom Gajšakovom uspjehu daje poseban okus je činjenica da MAKERphone nije ni prvi, ni jedini, ni najnapredniji DIY mobitel na svijetu. A svejedno se prodaje! I kako vidimo, brzina kojom se MAKERphone prodaje ubrzava se! Možemo reći da je to stoga što je iz Hrvatske pa su mu hrvatski donatori pohitali dati podršku.

No, pogledate li na Kickstarteru otkud mu dolaze donatori primijetit ćete da se ni u ovoj Kickstarter kampanji Hrvati nisu iskazali. Podrška domaćim inovatorima i dalje je niska. Iako su naši donatori na visokom drugom mjestu po brojnosti, u praksi čine svega 10 posto od ukupnog broja donatora. Najveći interes za MAKERphone dolazi iz SAD-a. Svaki treći kupac hrvatskog DIY mobitela je Amerikanac. Treći po broju donacija su Nijemci pa Britanci, a zatim donatori iz Austrije, Kanade, Španjolske, Australije, Francuske i Švicarske. Primijetit ćete, izuzmemo li Hrvatsku, MAKERphone je pobudio interes kupaca iz najrazvijenijih država svijeta i to iz zemalja u kojima se posljednjih nekoliko godina mnogo pričalo o modularnim i općenito DIY mobitelima.

Google potopio svoj projekt

Kad pogledamo Appleov iPhone i Samsungov Galaxy možemo nagađati da je MAKERphone zapeo za oko stranim kupcima jer je čudo tehnike. Međutim, pogledate li specifikacije ovog uređaja teško ćete to moći zaključiti. Jedna od njegovih glavnih karakteristika, i to bez šale, je što pomoću njega možete stvarno obaviti mobilni telefonski poziv. MAKERphone ima dual-core procesor, TFT LCD ekran u boji veličine 128x160 piksela, podržava GSM, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy i SD karticu do 128 MB, a sadrži i antenu, zvučnike i prozirno kućište.

Ima USB preko kojeg se puni te spaja na računalo. Čak i uz cijenu koja je manja od 100 dolara, MAKERphone ne nudi karakteristike za kojima ćete sliniti, niti s ponosom isticati prijateljima. A svejedno se prodaje. Konkurencija MAKERphoneu također je, uzmemo li u obzir da je riječ o vrlo uskoj niši, pozamašna. Dosad najpoznatije ime u DIY svijetu mobitela bila je Googleova Ara. Google je imao plan napraviti prvi potpuno modularan mobitel.

Bio je zamišljen slično MAKERphoneu, ali uz mnogo dizajnerskih intervencija. Trebao je biti lijep kao flagshipovi, a poput LEGO igračaka trebali ste ga moći potpuno presložiti ovisno o trenutnim željama. Prije dvije godine Google je Aru očerupao i potopio. Kao glavni razlog spominjalo se da bi takav projekt ozbiljno ugrozio velike proizvođače mobitela, koji žive od toga da vam svake dvije godine prodaju novu generaciju mobitela.

Zabava s elektronikom

Gašjakov MAKERphone već svojim dizajnom otkriva da mu to uopće nije cilj. Štoviše, MAKERphone vam neće biti prvi i jedini mobitel koji biste željeli posjedovati. On cilja postati vaš drugi mobitel, koji ćete imati uz iPhone, Galaxy ili neki treći brend. Većina CircuitMessovih konkurenata do danas to nije prepoznala. Pokušavaju i dalje napraviti DIY i ine mobitele s kojima bi se trebali takmičiti s velikim imenima.

Takvih je mnogo: Neo Reloaded, LG G5, nadolazeći KiteBoard, Motorolin Moto Z2 Play i Force, Red Hydrogen One, Essential Phone, ZeroPhone, PuzzlePhone, Shiftphone, Blocks itd. Neki od njih rade čak idu u smjeru vrlo sličnom MAKERphoneu. Fairphone 2 ima čak bolju krilaticu od Gajšaka. Nudi vam mobitel koji se istinski zalaže za etičnu proizvodnju, odnosno neizrabljivanje djece i smanjivanje korupcije i kriminala u Kongu, odakle dolaze mnogi rijetki minerali važni za proizvodnju mobitela.

Ili pak RePhone koji je više usmjeren na umjetničku slobodu kreiranja maštovitih kućišta, a ako se želite zabavljati s njegovom elektronikom trebat će vam mnogo znanja.

Čvrsto pozicioniran

Gajšak je pak s MAKERphoneom naglasak stavio na edukaciju. Njegov je mobitel poput vašeg motora, bicikla ili romobila. Nemate ga zato što vam je jedino prijevozno sredstvo već zbog užitka vožnje. U ovom slučaju, užitka učenja o elektronici. MAKERphone je jedini mobitel kojeg možete programirati pomoću Scratcha (i prvi proizvod CircuitMessa s tom mogućnošću).

Uzmete li u obzir da je Scratch zamijenio BASIC kao prvi programski jezik koji djeca uče u školi, mnogo je jasnije otkud toliki interes za MAKERphoneom. Ali on podržava i programiranje za Arduino, a i Python, programski jezik u kojem se danas može programirati s jedne strane nešto obično kao što je web stranica, a s druge nešto složeno poput umjetne inteligencije. I to je ono za što su Amerikanci zagrizli.

Dodamo li tome da je Facebook lani predao patentni zahtjev za vlastiti modularni, potencijalno DIY uređaj, koji može biti i pametni mobitel, pametni zvučnik ili nešto slično, jasno je da je Gajšakov CircuitMess čvrsto pozicioniran u niši koja ima svjetlu budućnost. Za mladića koji se šali da je postao zvijezda navršivši 20 godina, prilično neloša pozicija.