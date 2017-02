Zorana Jurić promovirana u novu regionalnu direktoricu IDC Adriaticsa

Foto: LinkedIn

Zorana Jurić nova je direktorica analitičke kompanije IDC Adriatics koja pokriva Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Kosovo i Albaniju, najavio je IDC. Na svojoj novoj poziciji Zorana Jurić biti će fokusirana na prodaju i razvoj poslovanja unutar različitih poslovnih segmenata uključujući istraživanje, konzalting i konferencije te noviju uslugu nazvanu IT Executive Program, namjenjenu svim IT profesionalcima. Potpora IDC-evim klijentima u procesu digitalne transformacije, implementacija novih tehnologija te brojne uspješne globalne i lokalne studije slučaja bazirane na činjenicama i postulatima proizašlim iz IDC-evih istraživanja, predstavljaju glavna područja djelovanja Zorane Jurić. Zahvaljujući odličnom poznavanju tržišta kroz dugogodišnji rad lokalnih analitičara i konzultanata, IDC je jednako priznat kod ponuđača IT rješenja te krajnjih korisnika pri odabiru strategija za kvalitetniju tržišnu konkurentnost.

"Iznimno sam ponosna na novu poziciju direktorice IDC-a za Adriatics regiju. To je za mene ujedno i velika čast ali i obaveza", naglašava Zorana Jurić. "Drago mi je da ću imati priliku koristiti svoje dugogodišnje iskustvo i stečeno znanje o ICT tržištu te zajedno s Adriatics timom raditi na dobrobiti svih naših korisnika".

Zorana Jurić zamjenila je Anu Papež, koja je uspješno vodila IDC-evo poslovanje u Adriatics regiji zadnje tri godine. Prije preuzimanje svoje nove funkcije, Zorana Jurić je obnašala ulogu IDC-eve direktorice ureda u Srbiji i voditeljice istraživanja i konzaltinga u Adriatics regiji. Kao analitičar je bila odgovorna za istraživanja IT usluga, softvera, uređaja za pohranu podataka i tržišta pametnih telefona u Srbiji te je aktivno sudjelovala u brojnim konzalting projektima i istraživanjima po narudžbi za ponuđače IT rješenja ali i direktore informatike krajnjih korisnika.