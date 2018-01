Viktor Olujić novi član Uprave Asseco SEE Hrvatska

Foto: Press

Nadzorni odbor kompanije Asseco SEE Hrvatska imenovao je Viktora Olujića novim članom Uprave tog proizvođača mobilnih, sigurnosnih i komunikacijskih softverskih rješenja za financijske digitalne usluge u Hrvatskoj i regiji.

Kako navode u priopćenju, Viktor Olujić je u 20 godina karijere radio na brojnim pozicijama unutar tvrtke. Posljednjih je sedam godina upravljao Odjelom za razvoj proizvoda i rješenja iz područja kartičnog poslovanja i sigurnosti plaćanja koje koristi većina banaka u Hrvatskoj i regiji. Zaslužan je za razvoj dijela najuspješnijih internacionalnih proizvoda unutar Asseco SEE Grupe. U suradnji s kompanijom MasterCard radio je na specifikaciji CAP (Chip Authentication Product) i vodio tim koji je među prva četiri u svijetu implementirao ovo najnaprednije rješenje sigurnosne autentikacije u vlastiti proizvod.



Vodio je razvoj sigurnosnog rješenja SxS, koje je danas najprodavaniji internacionalni produkt unutar Asseco SEE Grupe i koji koristi više od 100 banaka i bankarskih grupacija diljem svijeta za zaštitu sigurnosti svojih korisnika prilikom online plaćanja. Upravljao je dizajnom PKI rješenja VASuite te vodio razvojni tim koji je to rješenje integrirao u gotovo sve banke u Hrvatskoj, navode u Assecu. Sa svojim timom prošle je godine razvio inovativno HCE rješenje za beskontaktno plaćanje putem mobilnog uređaja čija je implementacija u tijeku u više banaka u regiji.



- Viktor je menadžer koji se razvijao predanim radom te je ostvario odlične rezultate unutar kompanije. Stoga mi je izuzetno drago što nam se pridružio u Upravi gdje će biti zadužen za razvoj inovativnih softverskih rješenja i usluga koje unaprjeđuju poslovanje financijskih institucija diljem regije čineći financijske usluge jednostavnijima, pouzdanijima i dostupnijima - istaknuo je Igor Gržalja, predsjednik Uprave Asseco SEE Hrvatska, u priopćenju.