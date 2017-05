Foto: Press

Velimir Vilović novi je direktor CEMEX Hrvatske. Bit će odgovoran za poslovanje CEMEX-a u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori gdje tvrtka zapošljava 510 ljudi te posluje s tri tvornice cementa, sedam betonara i dva kamenoloma.



Velimir Vilović (44) je do sada obnašao funkciju direktora prodaje i logistike tvrtke CEMEX Hrvatska. Karijeru je započeo u tadašnjem Dalmacijacementu prije gotovo dvadeset godina, kao voditelj izvoza, napredujući do pozicije direktora ljudskih potencijala. Funkciju direktora prodaje i logistike obavljao je od 2010. godine.



"Velika čast mi je biti imenovan direktorom CEMEX Hrvatske, kompanije s jednom od najdužih tradicija i najvećim ugledom u našoj industriji u Hrvatskoj i široj regiji. Vrlo dobro poznajem kompaniju, sudjelovao sam u oblikovanju njenog strateškog smjera i spreman sam, zajedno sa svojim timom, nastaviti raditi na daljnjem razvoju njenog održivog poslovanja, u suglasju sa svim ključnim dionicima, a prije svega s lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo. Nakon dugogodišnjeg perioda smanjene građevinske aktivnosti, pokazatelji građevinskog sektora su konačno pozitivni. Radujem se novim prilikama za usluživanje naših partnera odnosno njihovih projekata s našim prepoznatljivim proizvodima i kvalitetnom uslugom, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kao i na drugim tržištima", rekao je ovom prigodom Velimir Vilović.



Nakon gotovo deset godina na mjestu direktora CEMEX Hrvatske, Trpimir Renić nastavlja karijeru unutar CEMEX-a i to na poziciji potpredsjednika za strateško planiranje CEMEX-a u Sjedinjenim Američkim Državama. CEMEX USA je najveća CEMEX-ova operacija s godišnjim prihodom od 3,7 milijardi US$. U SAD-u, CEMEX posluje s 11 tvornica cementa, 270 betonara, 57 kamenoloma i 43 distribucijska terminala.



"Nije mi svejedno što napuštam svoju zemlju, ovu tvrtku i krasne ljude s kojima sam imao priliku raditi: naše zaposlenike i partnere. S druge strane, dobro poznajem poslovanje u Hrvatskoj, znam koliko smo zajednički radili na njegovom napretku i siguran sam da će Velimir Vilović nastaviti s našom misijom CEMEX-a kao prvog izbora za naše kupce, zaposlenike i dobavljače, kao i odgovornog partnera u zajednicama u kojima poslujemo. Preuzimanje funkcije potpredsjednika za strateško planiranje CEMEX-a u SAD-u je veliki korak u mojoj karijeri i vjerujem da me dosadašnje iskustvo u CEMEX-u dobro pripremilo za ovaj izazov", izjavio je Trpimir Renić.