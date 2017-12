U sklopu Styria:SCOOL Akademije predavanje stručnjaka iz CareerCentra

Vladimir Benić

Vladimir Benić, osnivač CareerCentra, nove digitalne platforme za efikasno provođenje procesa zapošljavanja, ovog će utorka u sklopu Styria:SCOOL Akademije održati predavanje posvećeno vještinama zapošljavanja. Kako Benić kaže, posao može biti izvor radosti i osjećaja uspješnosti, ali i razočarenja i demotivacije. Svrha je radionice pomoći polaznicima da razvojem različitih vještina omoguće sebi što je moguće više uspješnih iskustava.



"Pronalazak posla zahtjevna je aktivnost, no može se znatno olakšati ako se razumije logika cijelog procesa selekcije i ako se usvoje određene vještine koje će pojedinca istaknuti na tržištu rada. Na ovoj će se trosatnoj radionici tako učiti kako odabrati idealan posao, osnove procesa zapošljavanja, tajne uspješnog intervjua za posao te brojne druge vještine", istaknuo je Benić.



Inače, CareerCentar novi je projekt koji bi trebao premostiti jaz između poslodavaca i posloprimaca, a čiju je vrijednost prepoznala i Europska unija te njegovu realizaciju sufinancirala u visini od 87 posto ukupnih troškova od 1,5 milijuna kuna. Projekt, zamišljen kao cloud usluga, obuhvaća niz alata nužnih za efikasno provođenje procesa pribavljanja i odabira, uz pametnije oglašavanje poslova prema interesima zaposlenika. Uz to, na istom mjestu je moguće odraditi niz koraka u selekcijskom procesu: pregled prijava, online testiranje, video intervjue, komunikaciju s kandidatima, informiranje kandidata – sve to unutar jednog proizvoda.



Ideja osnivanja CareerCentra, saznali smo, nastala je kada je nekolicina hrvatskih stručnjaka na čelu s Benićem uočila da je najveća prepreka zapošljavanju mladih sposobnost poduzeća i menadžera da stvore uvjete za rast i razvoj svojih tvrtki, odnosno nova radna mjesta. Srž te prepreke su vještine, znanja i sposobnosti koje većina managera nije uspjela usvojiti kroz rad i obrazovanje u Hrvatskoj, ističe Benić. Prema svjetskom izvještaju o učinkovitosti upravljanja ljudskim potencijalima Hrvatska je od 61. zemlje na 60. mjestu jer sveučilišno obrazovanje ne zadovoljava potrebe gospodarstva. K tome, privlačenje i zadržavanje talentiranih zaposlenika nije prioritet u kompanijama, primjetna su i niska ulaganja u edukaciju zaposlenika, kao i niska razina iskustva menadžera u međunarodnom poslovanju, dok njihovo obrazovanje najčešće ne zadovoljava potrebe poduzeća i poslovnog okruženja, a javlja se i niska motiviranost zaposlenika.



"Druga je prepreka način na koji naš javni i privatni obrazovni sektor pokušava utjecati na tu nisku razinu vještina. Treća je način na koji država pokušava svojim politikama utjecati na poticanje ili destimuliranje određenih poduzetničkih ponašanja i utjecati na obrazovni program. Dodatno, mladi često imaju iskrivljenu percepciju o poslovima, radu, stjecanju stručnosti – što proizlazi iz nedovoljno praktičnih iskustava, pasivnosti u traženju praktičnih iskustava, usvojenih radnih vrijednosti iz roditeljskog okruženja poput situacije gdje roditelji prenose svoje karijerne probleme na djecu i začaranog kruga zbog gore navedenih problema", smatra Benić.



Stoga su se u CareerCentru usmjerili upravo na brušenje vještina koje će ubrzati pronalazak posla, što se izvrsno uklapa i u program Styria:SCOOL Akademije. Taj je alumni projekt namijenjen studentima završnih godina fakulteta i usmjeren ka njihovoj pripremi za izlazak na tržište rada. Valja dodati i da je Styria Hrvatska među prvima prepoznala vrijednosti CareerCentra te ga prihvatila i kao partner i kao korisnik, što je korak čija bi šira primjena pridonijela razvoju praksi upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj.