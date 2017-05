Projekt «Nada» Adris grupe i tima iz Bruketa&Žinić OM osvojio prestižnu D&AD olovku

Foto: PR

Monografija «Nada» koju je s Adris grupom osmislila i izradila agencija Bruketa&Žinić OM u povodu desete godišnjice Zaklade Adris, osvojila je ovih dana u Londonu prestižnu nagradu za kreativnost, D&AD olovku. D&AD olovka globalni je simbol najvišeg kreativnog postignuća u dizajnu i oglašavanju.

Na stranicama ove Monografije predstavljeni su svi projekti i pojedinci koje je Zaklada Adris podržala tijekom proteklih deset godina svoga djelovanja. Predstavljeni na jednome mjestu pružaju nadu da Hrvatska ima budućnost. Upravo je ta činjenica nadahnula kreativni koncept i glavni oblikotvorni motiv ove knjige pod radnim nazivom „Nada“, jer knjiga je osjetljiva na dodir i što se više koristi, to je motiv nade na naslovnici, doslovno i simbolički, sve izraženiji. Monografija donosi i autorske ilustracije 24 istaknuta projekata koje su ilustrirali ponajbolji hrvatski ilustratori mlađeg naraštaja. Monografija Zaklade Adris tako je, uz primarno dokumentarnu važnost, postala zbirka najboljeg od trenutne hrvatske ilustratorske scene koju karakterizira raznolikost autorskih rukopisa i pristupa. Njihov kreativni doprinos na vizualno je zanimljiv i nekonvencionalan način čitateljima približio širinu i vrijednost rada Zaklade.

Monografija „Nada“ jedini je ovogodišnji nagrađeni rad iz Hrvatske. Među ostalim nagrađenima na ovogodišnjem 55. D&AD nadmetanju su video oglas We're the superhumans (Mi smo superljudi) za Channel4 u povodu Paraolimpijskih igara 2016; The Swedish Number (Švedski broj) kampanja za Švedsku turističku zajednicu; Give The Rainbow (Pokloni dugu) kampanja za Skittles bombone; te brendovi kao što su New York Times, Audi, Nike, Airbnb, Metropolitan muzej, Samsung, Twitter, Google, UN, UNICEF, Berlinska filharmonija, Addidas, Apple, Amnesty International, National Geographic i drugi. U D&AD žiriju bili su primjerice Margaret Keene koja stoji iza Appleove kultne kampanje «Think different»; Tiffany Rolfe koju je Advertising Age proglasio «Ženom koju treba pratiti»; Alessandra Lariu koju je Fast Company 2012. svrstao u Ligu iznimnih žena i među Najkreativnije ljude u biznisu ili Fabio Fernandes kojeg je Ad Age Global uvrstio među 100 najboljih komunikacijskih i marketinških menadžera na svijetu.

Tim koji je radio na projektu Nada bili su Davor Bruketa, Maša Ivanov, Zrinka Požar, Miran Tomičić, Vesna Đurašin, Radovan Radičević i Danko Đurašin iz agencije Bruketa&Žinić OM, zatim Predrag Grubić i Kristina Miljavac iz Adris grupe te Božo Skoko iz MPR-a.

Ilustratori i ilustratorice čiji se radovi nalaze u knjizi su: Anita Celić – Cella, Nebojša Cvetković, Iva Čurić, Helena Janečić, Luka Juras, Tea Jurišić, Klarxy, Vedran Klemens, Slaven Kosanović – Lunar, Alen Lipuš, Tonka Lujanac, Srđana Modrinić – BooBoo, Filip Peraić, Imelda Ramović, Davor Rukovanjski, Danijel Srdarev, Tomislav Šestak, Davor Šunk, Igor Taritaš, Hana Tintor, Tomislav Torjanac, Vendi Vernić, Dominik Vuković i Ana Žaja Petrak.