Ovo je siguran znak da bi vas trebali otpustiti, čak i ako ste najbolji zaposlenik

Foto: Getty Images

Njegova je poruka bila jasna: ako postoji netko u vašim redovima koji stalno uzrokuje dramu ili podjele u vašem timu, budite ga spremni otpustiti, analizirao je spomenutu prezentaciju za CNBC Tom Popomaronis, trgovački stručnjak.

"Boli me briga ako je to vaš broj jedan prodavač, vaš najbolji razvojni programer ili vaš suosnivač. Rak se širi i s rakom i politikom dolazi manjak brzine”, naveo je Vaynerchuk.

"Nalazimo se na početku ere u kojoj će emocionalna inteligencija postati najvažnija", pojasnio je, dodajući da je glavni razlog što tvrtke postaju sporije - što ljudi "sjede i raspravljaju o tome kako su jadni ili zabrinuti zbog sastanaka s drugim pojedincima".

Nije bitno ako ste “superzvijezda” u tvrtki

Zanimljivo je da Vaynerchuk nije prvi koji je uspostavio ovu vezu. Studija s Harvardske poslovne škole pokazala je da je jedna od najštetnijih osobina ličnosti zaposlenika - stalna potreba za širenjem negativnosti.

Istraživači su proučavali podatke o više od 50.000 zaposlenika i otkrili da oni koji imaju ovu "toksičnu osobinu" mogu uzrokovati veliku štetu tvrtki - uključujući gubitak kupaca, niži moral zaposlenika i manju legitimnost među važnim vanjskim dioničarima (suvlasnicima). Još je više zbunjujuće što njihovo zadržavanje na platnom spisku može dovesti do povećanog prometa tvrtke.

Prema Vaynerchukovu mišljenju, podaci su otkrili da se toksični radnici često smatraju "superzvijezdama" među zaposlenicima, koje istraživači definiraju kao "one koji modeliraju željene vrijednosti i pružaju dosljedne izvedbe". Istraživanje je također utvrdilo da top izvođač može uštedjeti kompaniji više od 5.300 dolara, no ako ga se kompanija riješi može uštedjeti i do 12.500 dolara.

Što je dobra poslovna kultura tvrtke, a što nije

Dobra poslovna kultura tvrtke ne znači "imati besplatne grickalice u menzi" ili "stol za stolni nogomet". Umjesto toga, "gradite kulturu tako da razgovarate s ljudima, jednim po jednim i shvatite do čega im je stalo".

Sve se svodi na emocionalnu inteligenciju. Primjerice, ako CEO kaže ljudima da mu je stalo do njih, ali onda "skrene pogled dok su neki zaposlenici zli prema drugima”, on zapravo šalje poruku da mu nije stalo do toga kako se osjećaju ostali zaposlenici, objasnio je Vaynerchuk.

Ako je Vaynerchuk u pravu, a mi idemo punom parom prema dobu u kojem je "ljudski element" najvažniji resurs, onda se njegov savjet proteže na sve, ne samo glavne direktore i vlasnike tvrtki.

Bez obzira na starosnu dob ili demografsku kohortu u kojoj se nalazite, emocionalna inteligencija je vještina kojom morate ovladati ako želite biti uspješni.

Očekivanja će samo porasti

"Vještine kroz tehnološki rast će se nastaviti svakodnevno komoditizirati, ali vaše emocionalne sposobnosti i sposobnost interakcije s drugima bit će vrlo, vrlo važna roba", naveo je Vaynerchuk, implicirajući da je to jedina vještina koja se ne može zamijeniti u doba kada umjetna inteligencija i tehnologija drastično mijenjaju radna mjesta.

Kada u budućnosti budu tražili nove talente, menadžeri za zapošljavanje neće više promatrati emocionalnu inteligenciju kao dodatni bonus među kandidatima, već kao osnovni uvjet jer ona utječe na to kako je osoba samosvjesna u interakcijama s drugim kolegama.

Ako imate lošu emocionalnu inteligenciju i stalno širite negativnost, šanse su da nećete dugo izdržati ni u jednoj tvrtki.

Vaynerchuk je pozvao sve prisutne na konferenciji da nakon nje provedu reviziju svojih zaposlenika.

"Vrijeme je da ljudi počnu obraćati pozornost na ljudske elemente koji će dovesti naše poslovanje na višu razinu. To je razgovor koji (još) ne vodimo, a postati će najvažniji u sljedećem desetljeću", zaključio je.