Kako dobiti povišicu plaće u dvije jednostavne i kratke rečenice

FOTO: GettyImages

Na nedavnom panelu o karijernim ciljevima Coffey je iznijela svoj savjet kako šefa zatražiti povišicu place. Smatra da tvrdi pregovori ne donose uvijek uspjeh te da bi taktičniji pristup mogao donijeti više koristi.

Bilo da tražite povišicu ili pak pregovarate o novom poslu, Coffey kaže da će vam više uspjeha donijeti iduća rečenica: “Cilj mi je imati xy tisuća kuna plaću. Što trebam napraviti da bih to postigao?”

Evo zašto vas pitanje postavljeno na ovaj način može lakše dovesti do željene povišice ili željene plaće.

Postavite li pitanje na koje je samo moguće odgovoriti sa da li ne, zatvarate vrata daljnjim pregovorima, piše Inc. Ako vam odgovore negativno, nemate kamo, razgovor je završen. Od povišice neće biti ništa, barem ne u neko skorije vrijeme. Kada postavite otvoreno pitanje poput onoga kojeg je Coffey predložila, ostavljate prostor za razgovor s poslodavcem i dajete mu priliku da vam izloži što biste trebali napraviti da dobijete željenu povišicu. Time ste pokazali da želite iskren i otvoren razgovor o svojoj plaći, a ne igrati mentalne igrice. Isto tako, važno je da imate realan cilj i pri postavljanju željenog iznosa uzmete u obzir svoje iskustvo, tržišnu vrijednost vaše pozicije kao i druge faktore koji bi mogli utjecati na odluku vašeg poslodavca.

Drugi dio vašeg pitanja, onaj koji se odnosi na to što trebate napraviti da biste došli do željene plaće pokazuje da ste voljni uložiti dodatan napor kako biste došli do povišice. Time tražite dodatne odgovornosti te pokazujete da želite da vas se usmjeri kako biste bili još uspješniji u svom poslu.

Na kraju Coffey je istaknula da pregovori neće možda dovesti do točnog iznosa kojeg ste zatražili, ali isto tako podsjeća da je tako u svim pregovorima.