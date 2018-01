Desetak dana nakon ulaska Kanađana IN2 grupa dobila novu predsjednicu uprave

FOTO: Press

„IN2 je jedna od najdugovječnijih i najvećih informatičkih tvrtki u regiji. Tvrtka ima impresivnu bazu zadovoljnih korisnika i izvanredne ljude. Takav uspjeh i potencijal rijetka su pojave u bilo kojoj industriji, i predstavljale bi izazov za svakoga. Moj prioritet je da IN2 nastavi poslovati i rasti sa svim pozitivnim osobinama koje cijene naši zaposlenici i klijenti, dok nam pripadnost globalnoj CSI grupaciji sada otvara i posve nove, uzbudljive mogućnosti razvoja. Kroz daljnji razvoj IN2 želimo pružati usluge i softverska rješenja koja na najbolji način zadovoljavaju poslovne potrebe naših klijenata i biti jedan od nositelja procesa digitalizacije u gospodarstvu i javnim servisima“, rekla je Katarina Šiber Makar.

Kompanija Constellation Software Inc. preuzela je IN2 grupu preko svoje tvrtke kćeri Vela Operating Group, a IN2 će nastaviti djelovati kao samostalna grupa s jakim fokusom na postojeće klijente i tržišta u kojima je IN2 grupa i sad prisutna. Uz to će se kroz proces suradnje i integracije s Vela grupom jačati kompetencije i tržišni potencijal kroz iskustva i mogućnosti koje nudi CSI. Constellation Software Inc. globalna je grupa sa sjedištem u Kanadi te ima preko 13 tisuća zaposlenika koji rade u više od samostalnih 200 tvrtki na pet kontinenata.

Ante Mandić, osnivač IN2 i dosadašnji vlasnik, postigao je dogovor o akviziciji IN2 grupe s kanadskom grupacijom Constellation Software vodeći se motivom da IN2 zadrži autonomiju i svoje ključne vrijednosti te osigura kompaniji mogućnosti za daljnji rast poslovanja. Ante Mandić ostat će aktivan u IN2 grupi u ulozi Savjetnika uprave za razvoj poslovanja.

Katarina Šiber Makar članica je uprave u IN2 grupi od lipnja 2016. Na to mjesto je došla iz Deutsche Telekoma u kojem je bila EU dopredsjednica za digitalnu transformaciju u 12 zemalja grupe. Prije toga bila je na upravljačkim pozicijama u Hrvatskom Telekomu, T-Mobileu, Barr Pharmaceuticalsu i Plivi. Uz diplomu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ima magisterij iz ekonomije i doktorat iz područja informacijskih sustava i telekomunikacija.