Županije prepoznate kao kreatori regionalnog, ali i sveobuhvatnog razvoja Hrvatske

FOTO: Press

- Drago mi je što mogu reći da je u našem Izvršnom odboru zastupljeno čak devet političkih opcija. Bez obzira na to, razgovaramo, dogovaramo se, dolazimo do zajedničkih stavova, odluke unutar Izvršnog odbora donosimo jednoglasno i vjerujem da je to ključ našeg uspjeha - rekao je župan Šibensko-kninske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk.

Simboliku održavanja svečane obljetnice u Županijskome domu prepoznala je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je istaknula da je zadaća ove nekadašnje institucije bila djelovati kao korektiv u provedbi javnih politika. Predsjednica smatra da je današnji županijski sustav dovoljno ojačao da postane nositelj regionalnoga razvoja što je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske održavanjem sastanaka s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave. Uz predsjednicu, svečanoj obljetnici prisustvovao je i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković koji je istaknuo je Vlada odredila kao jedan od najvažnijih ciljeva osnaživanje suradnje s lokalnom i regionalnom samoupravom te regionalni i ruralni razvoj kao preduvjet održivog i sveobuhvatnog razvoja Hrvatske.

Panel Županije 2030. okupio je dosadašnje predsjednike Zajednice koji su dali svoje viđenje prošlosti, ali i budućnosti lokalne i regionalne demokracije. Na panelu su sudjelovali prvi predsjednik Zajednice i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, ministar poljoprivrede i nekadašnji virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić, vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs i šibensko-kninski župan i predsjednik Zajednice u drugom mandatu Goran Pauk. Sudionici panela složili su se da je regionalna samouprava više puta dokazala da poslove koje preuzima od države može obavljati bolje i efikasnije.

Ministar Tolušić istaknuo je da su županije kreatori razvoja svoga područja i trebaju iskoristiti sve mogućnosti koje su im pružene. Najbolji primjeri malih ovlasti, a velikih odgovornosti su školstvo i zdravstvo. Ministar uprave Lovro Kuščević govorio je o Nacionalnom planu reformi za 2018., ističući kako je jedna od mjera u ovom reformskom području utvrđivanje modela funkcionalne i fiskalne decentralizacije, čiji je krajnji cilj poboljšanje funkcionalne raspodjele nadležnosti i učinkovitosti jedinica lokalne i regionalne samouprave.