Zračna luka Franjo Tuđman dva mjeseca neće raditi noću

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zračna luka Franjo Tuđman od sutra, 4. travnja, pa najmanje sljedeća dva mjeseca bit će zatvorena noću zbog radova na uzletno-sletnoj stazi.

Dok traju radovi, zrakoplovi na Tuđmanu neće moći slijetati od 22.35 do 6.35 sati, osim ponedjeljkom i petkom kad će se pista zatvarati od ponoći do 6.35 sati. A to bi pak moglo značiti da, dok radovi na zagrebačkom aerodromu traju, Hrvatska neće imati nijednu zračnu luku koja je otvorena cijelu noć.

Naime, prema Naredbi o vremenu otvorenosti zračnih luka koju izdaje ministar mora, prometa i infrastrukture, samo ZL Franjo Tuđman mora biti otvorena 24 sata. Nakon prošlogodišnjeg slučaja kad zrakoplov Croatia Airlinesa na noćnom letu iz Zagreba nje mogao zbog bure sletjeti u Dubrovnik, a na Tuđmanu ga nisu mogli primiti zbog nedovoljnog broja ljudi pa je preusmjeren u Rim, ministar Oleg Butković obećao je da će od ovog ljeta i Zračna luka Split biti otvorena 24 sata.

Ministar dva puta godišnje donosi tu naredbu, za razdoblje od ožujka do listopada i od listopada do ožujka. Za ovogodišnji ljetni red letenja Butković naredbu još nije donio, no kako su kazali Večernjem listu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, ona će biti donesena ovih dana i vjerojatno će u njoj stajati da i splitski aerodrom mora biti otvoren cijelu noć.

No prije toga, kažu, trebaju se vidjeti financijski parametri takve odluke.