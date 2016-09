Zoran Milanović potvrdio da se povlači s mjesta predsjednika SDP-a: Bolje prije nego kasnije

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Milanović je rekao da neće sudjelovati ni u promidžbenim aktivnostima za unutarstranačke izbore te zaključo da je najbolje da ti izbori budu što prije.

"Vidjeli smo rezultate. Bila je slaba izlaznost. Naprosto stvari stoje tako, to je činjenica. Treba biti realan ali ništa ne ukazuje na to da bi vlada HDZ-a i SDP bila stabilna i učinkovita. Vlada je najvažniji organ ustavni, vodi brigu o razvoju, predlaže prorčun, provodi unutarnju politiku. Od velike koalicije ništa, to ne dolazi u obzir", rekao je Milanović.

"Spreman sam čestitati Plenkoviću kada nam se ispričaju za sve klevete na naš račun. To je bio forte njihove kampanje, to je bilo lažno i opasno.Moja čestitka mu i tako ne znači ništa", rekao je.

Odlukom da se ne kandidira na unutarestranačkim izborima koji moraju uslijediti za najviše 150 dana, Milanović faktično odstupa s mjesta predsjednika stranke i počinje neformalan postupak traženja novog lidera SDP-a.

"Očekujem da tijela stranke donesu odluku o raspisivanju izbora. Po mom sudu, bolje je što prije kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore 2017.", rekao je Milanović koji SDP vodi od 2007. godine.

Zasad se kao najizgledniji kandidati za Milanovićevog nasljednika spominju Tonino Picula, Siniša Hajdaš Dončić i Ranko Ostojić.