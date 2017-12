Življi izvoz i bum online kupnje pogurali dvoznamenkasti rast tržišta

Najjači igrači bilježe zavidne rezultate, a jednako pozitivne trendove očekuju i u 2018./FOTOLIA

DPD Croatia, dio druge najveće dostavljačke tvrtke u Europi, u ovoj godini bilježi rast broja paketa za 30 posto, dok je u B2C sektoru (privatni korisnici) porast veći i za 60 posto.

U Diviziji ekspres za razdoblje do sredine prosinca broj paketa za dostavu HP Expressa je 25% veći u odnosu na isto razdoblje lani, a do kraja godine očekuju i veći porast. Iznimno zadovoljni postignutim rezultatima u 2017. su i u DHL Expressu jer su ostvarili više od 30% rasta pošiljaka te isti trend očekuju i u 2018. Dio je to poruka kojima navedeni tržišni igrači iz kategorije najjačih ilustriraju širenje svog biznisa paketne dostave, a nakon što je regulator potvrdio nastavak trenda rasta broja paketa na hrvatskom tržištu poštanskih usluga.

Podaci koji kažu da u odnosu na drugi kvartal, broj paketa i u trećem veći za više od šest posto, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rast 11%, u fokus stavljaju biznis planove i strategije poslovanja dostavljačkih tvrtki i najvećeg poštanskog operatera u vlasništvu države. No, više je pokazatelja koji im idu u prilog: "Ekspres" paketi kao usluge koje sadrže dodatnu vrijednost rastu (u odnosu na prošlo tromjesečje 8%), zatim povećan je udjel paketa na čitavom tržištu - trenutno 6,5% svih poštanskih usluga čine paketi te se očekuje nastavak trenda. Rast broja usluga zabilježen je i u međunarodnom dolaznom i polaznom prometu tako da je u trećem kvartalu 11% više usluga nego u prethodnom, što je rezultiralo i većim udjelom međunarodnog prometa u ukupnom prometu.

350 milijuna kuna ulaže Hrvatska pošta u modernizaciju što je najveća investicija u povijesti tvrtke

Rast nosi i izazove

Trend rasta, dakle, nedvojben je, no kod razloga za to postoje izvjesne razlike. Porast internet trgovine kao razlog navode iz HP Expressa i DHL Expressa, dok iz DPD-a navode i dodatni razlog, a to je rast izvoza. Kako bilo, procjena da će maloprodaja do 2025. godine dosegnuti 20% od ukupne prodaje na veliku kušnju stavlja sve tvrtke koje nude dostavu paketa. Sili ih na stalno traženje kvalitetnijih modela dostave, što znači konstantna tehnološka, kadrovska i infrastrukturna ulaganja. S druge strane, rast potražnje za ovim uslugama otvara novo p itanje oko cijene, a postoje naznake da će ona rasti. Iz Hrvatske pošte navode kako su pokrenuli niz strateških projekata koji će u nadolazećim godinama omogućiti unapređenje kvalitete u cjelokupnom logističkom procesu od prikupa do dostave.

U razvojnoj strategiji Pošta 2022. naglasak je prvenstveno stavljen na projekte koji će ubrzati rad poštara i operatera u fazama prikupa, dostave i skladišnog dijela poslovanja korištenjem modernijih uređaja i informatičkih aplikacija. Nadalje strateški projekti su vezani za izradu platforme koja će omogućiti optimizaciju procesa dostave prepoznavanjem ponašanja potrošača čime žele postići smanjenje troškova ponovne dostave pošiljaka i povećanje zadovoljstva korisnika. Kako ističu, uvođenje novih usluga za korisnike stalna je strateška odrednica HP, no pored tehnološkog procesa značajnu ulogu u procesu dostave imaju i skladišni resursi, njihova organizacija te prijevozni kapaciteti.

Za 2019. planirano je preseljenje u novi sortirni centar kraj Velike Gorice čija je gradnja već krenula. To je najveća kapitalna investicija u povijesti državne Pošte. Riječ je o 350 milijuna kuna, a ulaganje prate za iduće godine planovi za unapređenje skladišnih kapaciteta u Rijeci i Osijeku. Ističu da je ove godine pokrenut značajan investicijski ciklus u kojem su, uz novi sortirni centar, uložili 46 mil. kuna u 27 novih kamiona te 151 dostavno vozilo te 62 milijuna kn u nove sustave za automatsko sortiranje pošiljaka koji će ubrzati i poboljšati proces pripreme pošiljaka za dostavu. U odnosu na ulaganja još poručuju "da će snažno pomoći Hrvatskoj pošti u ostvarenju misije - biti građanima na usluzi".

Suvremena tehnologija

Svoje ambiciozne planove DPD Croatia i 2018. vezuje uz daljnji rast e-commerce tržišta i orijentaciju na izvozne kupce, što temelji na pokazateljima da u Lijepoj našoj postoji još puno potencijala za razvoj e-trgovina kao i usluga orijentiranih prema privatnim korisnicima. Zbog sve većeg broja privatnih korisnika i s porastom njihovih očekivanja navode da jako puno ulažu u razvoj "last mile" usluga kojima se želi unaprijediti korisničko iskustvo. Tako je DPD Croatia uvela mogućnost plaćanja kreditnim karticama prilikom dostave, razvila Follow My Parcel portal koji primateljima paketa omogućuje promjenu datuma i adrese dostave, interaktivnu uslugu Predict kojom se primatelj obavještava o točnom vremenu dostave u okviru od jednog sata.

82 posto rasla je tvrtki DPD Croatia dostava paketa privatnim korisnicima

Zahvaljujući suradnji s partnerima Inom i Eurom Denisom, pakete dostavljene putem te mreže moguće je podići na više od 420 lokacija njihovih maloprodaja diljem Hrvatske, uz prethodno odobrenje primatelja paketa. Kako za te usluge pojašnjavaju, žele "zadiviti krajnje primatelje paketa, online potrošače jer će tako učiniti zadovoljnim i primarnog klijenta, e-trgovca". No, iz ove tvrtke ističu da odlični poslovni rezultati nisu odraz samo povećanja online kupovine - iako joj je u predblagdansko vrijeme u posljednja dva mjeseca ukupni broj paketa narastao oko 50%, dok je broj paketa dostavljenih privatnim korisnicima veći za 82% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nego ponajviše povećanja izvoza.

On u volumenima, kako tvrde, raste gotovo 70% u odnosu na 2016., a tako je dobiti u 2017. veća za oko 400% u odnosu na lani. U listopadu su započeli s testiranjem prve faze novog sustava za predsortiranje paketa, koji će biti od velikog značaja njihovim kuririma, omogućavajući im da putem aplikacije još brže rasporede pakete na određenu turu i ranije izađu na dostavu. Za rezultate testiranja navode da su vrlo pozitivni te će sustav uskoro zaživjeti. Uz projekte usmjerene na poboljšanje korisničkog iskustva nastavljaju s implementacijom novih aplikacija i inovacija koje se donesu na razini DPD Grupe, a napravit će interne inovacije koje se traže od lokalnog tržišta, i što je zanimljivo svoju će dostavnu flotu obogatiti s nekoliko električnih vozila.

"U 2018. glavni fokus će i dalje biti izvoz. Vjerujemo kako je to područje u kojem postoji veliki prostor za rast jer mnogo poslovnih subjekata tek trebamo upoznati s našim izvoznim mogućnostima i uslugama. Također, u sljedeće dvije godine planiramo uložiti velike resurse u razvoj infrastrukture, a cilj je izgraditi novi glavni centar u Zagrebu koji će pomoću novih tehnologija omogućiti puno brže procese i optimizaciju troškova", navode iz DPD-a ističući da su im ljudi najveća snaga zbog čega konstantno ulažu u kadrove.

Nova pravila

Iz DHL Expressa poručuju kako je svaka prekogranična e-trgovina unosna prilika, raste broj online trgovina i korisnici se sve češće odlučuju za kupnju putem interneta, zbog čega se do 2020. procjenjuje da će globalna online trgovina premašiti 3,4 bilijuna dolara."Digitalizacija mijenja očekivanja kupaca i ponašanje u cijelom svijetu. Kupovne navike mijenjaju se brzo; potrošači su sve više upoznati s online trgovinom, zahtijevaju brzu i fleksibilnu isporuku kao i povrat neodgovarajuće robe. Kupci kupuju na temelju dostupnosti i sve više putem mobilnih uređaja.

Brzina isporuke je važnija od troškova, a 68% milenijaca je otvoreno za prekogranične kupovine i odabire online trgovca samo zbog kvalitetnije i brže mogućnosti isporuke", navode iz kompanije dodajući da kada klijenti žele isporuku nekog skupog proizvoda, bila to tehnologija ili dizajnerska odjeća, tada žele u svakom trenutku znati gdje je proizvod i kada će biti na njihovoj adresi. Prije svega nekoliko godina nisu bili poznati termini Black Friday ili Cyber Monday koji danas imaju ključnu ulogu u procesu planiranja, navode dodajući i da u predblagdansko vrijeme imaju izniman porast broja ulaznih online pošiljki.

"Analizirajući volumene i broj pošiljaka, segment online trgovine bilježi porast diljem svijete i postaje naš glavni fokus. Dodatno, porast online trgovine u segmentu privatnih korisnika zahtjeva dodatnu edukaciju korisnika i razumijevanje vanjskotrgovinskog poslovanja (EORI broj, carinski propisi, pristojbe i dr.). Porast online trgovine zahtjeva ogromne investicije te prilagodbu usluga i globalnih operativnih procesa, dok logistika opskrbe robom direktnim potrošačima postaje sve zahtjevnija", navode iz DHL Expressa čija se Strategija 2020 odnosi i na usmjerenost prema tržištu e -trgovine.