ZET diže kredit za žičaru, skele na kinu Europa od 1. lipnja

ZET će sljedećih 15 godina upravljati žičarom, a financirat će i njenu gradnju – odlučili su jučer zastupnici u Gradskoj skupštini, u kojoj je oporba imala otprilike milijun pitanja o tome na koji će način najveći gradski gubitaš uspjeti namaknuti stotine milijuna kuna za realizaciju projekta. Što uopće za ZET znači taj izdatak, zanimalo je HNS-ovca Tomislava Stojaka jer tvrtka je to čiji se minusi svake godine moraju pokrivati iz gradske blagajne.



– Kako će projekt vrijedan 500 milijuna kuna financirati firma koja u 18 godina nije izgradila ni metar tramvajske pruge? Što znači to za tamošnje radnike? Iz gradske uprave kažu da će ZET uzeti kredit od 350 milijuna kuna od komercijalnih banaka, a taj će iznos biti „premošćivanje“ dok ne dođe novac iz EU. Kako to može biti, pa ne financiraju se projekti iz Europe baš tako lako – kazao je Stojak. Renata Peteka iz Naprijed Hrvatska zanimalo je koji je uopće plan održavanja žičare, dok je Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a istaknula da je, prema Zakonu o žičarama, upravitelj netko tko upravlja nečim što već postoji.



– Mi odobravamo ovdje da ZET bude upravitelj žičare, a nje nema. Ova točka bi trebala biti o tome tko će biti investitor – rekla je Mrak Taritaš. Raspravljali su jučer skupštinari i o kinu Europa. Tomislava Tomaševića iz Zagreb je naš zanimalo je zašto sadašnji zakupci ne mogu ostati u prostoru dok ne krene obnova i kada će ona uopće početi.



– Do zadnjeg dana u kinu bit će ekipa koja je sada. Do 1. lipnja. Onda stižu skele, obnavlja se fasada pa onda interijer. Nakon toga ide natječaj za zakup, na kojem nije isključen nitko, pa ni postojeći zakupci – odgovorio mu je gradonačelnik, dok je Tomašević kazao da se tako obećavala i dvorana za kulturne sadržaje, kao i ona za javne tribine u Centru Cvjetni dok je trajala borba za Varšavsku, od kojih na kraju nije bilo ništa.