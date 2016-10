Moguće komplikacije u prometu: ZET za vikend mijenja vozni red

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

ZET je najavio izmjene voznog reda koji će ovog vikenda biti na snazi.

Zbog Dana neovisnosti javni će prijevoz u subotu, prometovati po nedjeljnom voznom redu.



U nedjelju će se održati 25. Zagreb maraton, a to će se odraziti i na prometovanje javnog prijevoza.



Ilica od Selske do Trga bana J.Jelačića - Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva – Trg hrvatskih velikana - Martićeva od Trga hrvatskih velikana do Ul. A.Bauera - Ul. A. Bauera od Martićeve do Vlaške - Vlaška od Ul. A. Bauera do Kvaternikovog trga - Maksimirska - Ul. Dubrava od Štefanovečke do Ul. II Poljanice, te Vlaška od Bauerove do Bakačeve, Cesarčeva i Bakačeva.

Tramvajski promet koji

Tramvajski promet bit će obustavljen većim dijelom gradskog središta i to sljedećim prometnicama:

Avenijom Dubrava, Maksimirskom cestom, Vlaškom ulicom, Šubićevom ulicom (od Ulice kralja Zvonimira do Trga E. Kvaternika), Draškovićevom ulicom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom, Jurišićevom ulicom (od Draškovićeve do Trga bana J. Jelačića), preko Trga bana J. Jelačića, Ilicom (od Trga bana J. Jelačića do terminala Črnomerec), Savskom cestom (od Vodnikove do Frankopanske), Frankopanskom ulicom, Praškom ulicom i Zrinjevcem (od Trga bana J. Jelačića do Gl. kolodvora) te Ulicom Račkoga.

Zadnji tramvaj preko središnjeg gradskog trga proći će oko 8.45 sati.

Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, dok će sve ostale tramvajske linije osim linija 9 i 15voziti izmijenjenim trasama kako slijedi:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Žitnjak - Savišće

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Borongaj

Linija 5: Prečko - Ul. grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Sopot

Linija 7: Savski most - Velesajam - Autobusni kolodvor - Branimirova –Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Velesajam – Zapruđe

Linija 17: Prečko - Vodnikova - Glavni kolodvor – Borongaj

Izvanredne autobusne linije prometovat će od 9 do 15 sati na relacijama Kaptol – Mihaljevac i Črnomerec - Zapadni kolodvor.



Kaptol - Mihaljevac

Izvanredna autobusna linija Kaptol – Mihaljevac, polazit će s južne strane terminala Kaptol, a sa terminala Mihaljevac polazit će između postojećih polaznih stajališta linija 102 i 233. Autobusi će prometovati trasom kako slijedi: terminal Kaptol - Kaptol - Zvonarička ulica - Degenova ulica - Medveščak - Ksaverska cesta – Mihaljevac, a istom trasom prometuju i pri povratku.



Črnomerec – Zapadni kolodvor

Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Zapadni kolodvor polazit će sa Črnomerca sa istočnog polaznog perona te prometovati sljedećom trasom: Črnomerec - Ilica - Zagrebačka ulica - Prilaz baruna Filipovića – Ulica grada Mainza - Slovenska ulica - Fonova ulica (krajnje stajalište), te u povratku trasom Fonova (početno stajalište) - Hanuševa ulica - Jagićeva ulica – Ulica B. Adžije - Magazinska cesta - Zagorska ulica - Selska cesta - Ilica – Črnomerec.



Autobusni promet



Autobusne linije 201 Kaptol – Kvaternikov trg i 202 Kvaternikov trg – Kozjak prometovat će skraćeno do Petrove ulice. U smjeru Kaptola i Kozjaka autobusi će sa stajališta u zoni raskrižja Petrove ulice i Ulice Srebrnjak, Srebrnjak 10 polaziti 5 minuta kasnije u odnosu na vremena polazaka koja se u rasporedu vožnje navedena kao polasci s Kvaternikova trga.



Autobusne linije 203 Svetice - Vinec - Krematorij, 226 Kaptol - Remete – Svetice i 227 Svetice - Gornji Bukovac - Jazbina – Bliznec prometovat će skraćeno djelomično izmijenjenim trasama. U smjeru Krematorija, Kaptola ili Blizneca prometovat će redovnom trasom s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica redovnom trasom do kružnog toka na raskrižju Bukovačka/Petrova odakle nastavlja na Petrova, Čikoševu te Crnčićevu ulicu (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).



Linija 228 Svetice - Rebro – Svetice, u smjeru Rebra prometovat će redovnom trasom s privremenog početnog stajališta u zoni raskrižja Bukovačka/Crnčićeva, a u smjeru Svetica redovnom trasom do raskrižja Petrova/Čikoševa, zatim nastavlja desno Čikoševom i lijevo Crnčićevom ulicom (izlaz putnika u zoni raskrižja Crnčićeva/Bukovačka).

Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Bukovačka/Crnčićeva polaziti cca 5 min. ranije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci sa Svetica.



Linije 206 Dubrava – Miroševec, 208 Dubrava – Vidovec, 209 Dubrava – Čučerje, 213 Dubrava – Jalševecprometovat će djelomično izmijenjenom trasom s terminala Dubrava, Avenijom Gojka Šuška, Ulicom Rudolfa Kolaka odakle linija 206 nastavlja Alejom Tišine i uobičajenom trasom, a linije 208, 209 i 213 nastavljaju na Sunekovu ulicu i dalje uobičajenom trasom do krajnjeg odredišta. Istom će trasom prometovati i u povratku. Početno stajalište linije206 bit će na sjevernom dijelu terminala, a za linije 208, 209 i 213 na istočnom dijelu terminala.



Linija 210 Dubrava – Studentski grad – Klin, prometovat će djelomično izmijenjenom trasom. U smjeru Klina, (s početnog stajališta iz linije 209) autobus prometuje Avenijom Gojka Šuška, Ulicom Rudolfa Kolaka, Dankovečkom, Lovrakovom, Vile Velebita, Dankovečkom, Koledinečkom (početno-krajnje stajalište linije 214). U smjeru terminala Dubrava prometuje Koledinečkom, Ulicom Klin, Žganecovom, Lovrakovom, Dankovečkom, Ulicom Rudolfa Kolaka, Avenijom Gojka Šuška do Terminala Dubrava. Izlaz putnika bit će na zapadnoj strani terminala.



Autobusna linija 214 Koledinečka – Trnava – Kozari Bok, u smjeru Koledinečke, prometovat će djelomično izmijenjenom trasom, odnosno uobičajenom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Ulice Platana te nastaviti desno Ulicom Platana do početno-krajnjeg stajališta linije 231. U smjeru Trnave i Kozari Boka, iz Ulice Platana autobus prometuje Alejom javora, Branimirovom, Južnom, Čulinečkom i dalje redovnom trasom.



Autobusne linije 139 Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva i 141 Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva prometuju redovnom trasom ali skraćeno do i od rotora ispred Vinogradske bolnice gdje se okreću na rotoru te na stajalištu Vinogradska 26 (između dva kioska) vrše izlaz i ulaz putnika. Autobusi će s privremenog polaznog stajališta na Vinogradskoj polaziti bez dužih zadržavanja cca 5 min kasnije u odnosu na vremena polazaka koja su u voznom redu navedena kao polasci iz Reljkovičeve.



Linija 146 Reljkovićeva – Malešnica – Jankomir prometovat će skraćeno na relaciji Črnomerec – Malešnica – Jankomir. Autobusi će s terminala Črnomerec polaziti s postojećeg stajališta na Ilici, uz tramvajski terminal. Iz smjera Jankomira, autobus će prometovati uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Zagrebačke ceste, nastaviti desno Zagrebačkom, lijevo Prilazom baruna Filipovića, Cankarevom ulicom, lijevo Ilicom te dalje do terminala.