ZET ovoga vikenda prometuje izmjenjenim trasama, pogledajte koje su

Foto: Borna Filić / Pixsell

Zbog radova koji uvjetuju zabranu prometa na dijelu Planinske ulice, u zoni raskrižja s Heinzelovom ulicom, autobusi linije 215 (Kvaternikov trg - Trnava) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u subotu, 27. travnja, od 7 do 14 sati.



Autobusi će s Kvaternikovog trga voziti uobičajenom trasom do raskrižja Heinzelove i Branimirova ulice, skrenuti lijevo u Branimirovu, desno u Ulicu Donje Svetice, lijevo u Planinsku i nastaviti dalje redovnom trasom.



Pri povratku iz Trnave autobusi će voziti istom izmijenjenom trasom.



Za vrijeme navedene organizacije, autobusi linije 215 neće koristiti stajališta Veterinarski fakultet i Livadarski put, a na izmijenjenom dijelu trase, u smjeru Trnave, bit će uspostavljeno privremeno stajalište u Branimirovoj ulici i to u zoni raskrižja s Heinzelovom ulicom.

Autobus linije 319 (Velika Gorica - Lukavec) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u nedjelju, od 9 do 21 sat, zbog održavanja manifestacije "Turopoljsko Jurjevo".



Autobus će iz Velike Gorice prometovati uobičajenom trasom do raskrižja Odranske i Školske ulice, nastaviti Odranskom, skrenuti lijevo u Arbanasovu, nastaviti Tratinskom, skrenuti lijevo u Dolenjsku i nastaviti dalje uobičajenom trasom.



Istom izmijenjenom trasom autobus će voziti i u povratku.



Za vrijeme navedene organizacije, autobus linije 319 neće koristiti stajališta Lomnica-dom zdravlja i Lomnica-Stepanska 6 okretište.