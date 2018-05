Besplatne vožnje: ZET objavio program povodom Dana grada Zagreba i blagdanski raspored

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Prigodnom programu obilježavanja Dana Grada Zagreba, u četvrtak, 31. svibnja, i ove se godine tradicionalno pridružuje Zagrebački električni tramvaj besplatnim vožnjama na turističkim linijama.



- Pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže na besplatnim vožnjama turističkim tramvajem iz 1924. godine, koje će svojim prekrasnim izvedbama uljepšati uvijek rado slušani Puhački orkestar ZET-a, poručuju iz ZET-a.

Turistički tramvaj će užim gradskim središtem voziti od 10 do 12 sati, a polazit će sa Trga bana Josipa Jelačića svakih 30 minuta.



Za sve sugrađane, posebice one najmlađe, od 10 do 19 sati vozit će turistički vlakić, a polazit će svakih 40 minuta sa središnjeg gradskog trga.



Također, uz promotivne ulaznice koje će se od srijede, 30. svibnja, moći preuzeti u Turističkom informativnom centru na Trgu bana Josipa Jelačića, građani će znamenitosti Zagreba moći upoznati i jedinstvenom vožnjom panoramskim autobusima koji polaze iz Bakaćeve ulice. Crvena linija polazi u 10, 12, 14 i 16 sati te obuhvaća vožnju užim gradskim središtem, dok zelena linija s polascima u 10,12 i 15 sati prolazi i širim područjem grada,obuhvaćajući sportsko-rekreacijske sadržaje poput Jaruna, Bundeka i Maksimira.



Broj ulaznica je ograničen, a promotivne vožnje panoramskim autobusima ujedno su i najava početka nove sezone kružnih vožnji na koje će turistički autobusi redovito krenuti od petka, 1. lipnja.

Nedjeljni vozni red u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se u četvrtak, 31. svibnja, na blagdan Tijelova.



Zbog očekivano smanjene prometne potražnje, u petak, 1. lipnja, u tramvajskom prometu primjenjivat će se subotnji vozni red, dok će autobusne linije prometovati prema rasporedu radnoga dana.