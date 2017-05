Zemljište u širem centru kupili za samo 66 eura po kvadratu

Foto: Thinkstock

Ministarstvo državne imovine zaključilo je natječaj za kupnju 11 stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Osijeka. Očekivano, najveći je interes iskazan za pet stanova vezanih u cjelinu na atraktivnoj lokaciji, u Strossmayerovoj 139.

Riječ je o objektu na uglu Strossmayerove i Kanižlićeve ulice koji slovi kao jedan od najzapuštenijih u širem centru grada. Naime, ta je danas gotovo ruševna kuća građena od prijesne cigle, točnije, od blata, te je trenutačno neuvjetna za stanovanje. Tu su stanovi površine od 20 do 70 četvornih metara čija se početna cijena kretala od 50 do 175 tisuća kuna. No, kako uz njih dolazi i površina od približno 1000 četvornih metara dvorišta, već na razgledanju za svih je pet stanova interes pokazalo nekoliko predstavnika građevinskih tvrtki. Prvenstveno zbog zemljišta na odličnoj lokaciji za koje je nadmetanje startalo po početnoj cijeni od tek 485.000 kuna, ili oko 62.000 eura. Za svih su pet stanova na navedenoj lokaciji pristigle najviše obvezujuće ponude u zajedničkoj vrijednosti od 584.471 kunu, odnosno 78.983 eura. Što znači da su državni stanovi ovdje postigli prosječnu cijenu od 404,5 eura po četvornom metru, ili, ako se uzme u obzir pripadajuće zemljište pod pretpostavkom da je sve stanove uspjela kupiti samo jedna osoba, za tek 66 eura po četvornom metru, piše Glas Slavonije. Pravi jackpot s obzirom na to da se, primjerice, cijena gotovih stanovi na ovoj top-lokaciji zacijelo ne bi kretala ispod 1000 eura po kvadratu.

Tko je ove državne stanove ili, bolje rečeno, državnu parcelu kupio još uvijek nije poznato. Kao ni što bi se na ovoj lokaciji moglo graditi.