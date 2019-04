Željko Rohatinski: Još uvijek nismo izašli iz krize

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Još uvijek nismo izašli iz krize, a za to je potrebna suradnja poduzeća, banaka i države, uz veći državni angažman, glavna je poruka knjige bivšega guvernera Hrvatske narodne banke Željka Rohatinskog "Kriza u Hrvatskoj", predstavljene u utorak u Hrvatskom novinarskom društvu.

"U knjizi analiziram razvoj ekonomske situacije u Hrvatskoj od 2008. do 2018.godine. Postoje indikatori po kojima izlazimo iz krize, međutim akumulirani problemi su još uvijek takvog intenziteta da smo zapravo i dalje u krizi. Razmatraju se i opcije što i tko bi trebao aktivnije djelovati da to rješenje bude kvalitetnije i brže. Po meni, treba uspostaviti sinergiju djelovanja tri bitna subjekta: poduzeća, banaka i države, to ne može biti neorganizirano i velika je uloga države u svemu tome", rekao je Rohatinski na predstavljanju knjige koju je izdala Naklada Ljevak.

Rohatinski je kazao i da smo se 2018. vratili na ekonomske razine iz 2008., no da taj povratak nije bio ni brz niti jeftin. Procjenjuje, naime, da je u tih deset godina u BDP-u izgubljeno oko 26 milijardi eura i oko 180.000 radnih mjesta. Stoga, istaknuo je, predviđeni rast BDP-a od 2,5 ili 3 posto nije dovoljan, pa ćemo po tim stopama još dugo biti na začelju zemalja Europske unije. Naglasio je i da je u deset kriznih godina, osim turizma koji je rastao, industrijska proizvodnja pala 10 posto, trgovina na malo 7 posto, dok su, primjerice, cijene komunalija, stanovanja i zdravstvenih usluga porasle 40-ak posto.

Profesorica zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Marijana Ivanov, jedna od recenzentica knjige, istaknula je da je jedna od poruka knjige da sami moramo upravljati promjenama. Iz knjige se da iščitati da, iako smo službeno izašli iz krize, još uvijek stojimo na mjestu.

U knjizi se uz ostalo navodi da današnjom svjetskom ekonomijom dominiraju razni oblici protekcionizma, a jedno od promišljanja autora je i da Hrvatska ima znanja i potencijala da se suprotstavi krizama, ali i da nam nedostaje volje za to, naglasila je Ivanov.

Profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Drago Jakovčević naveo je da autor piše razumljivim jezikom, kao i da se kriza analizira i kroz ljude koji su krizom najviše oštećeni - prvenstveno onima koji su u tom razdoblju izgubili posao.

"Rohatinski bi bio izvrstan savjetnik aktualnog guvernera HNB-a, samo kad bi ga ovaj slušao", rekao je uz ostalo Jakovčević, također recenzent knjige, dok je treći recenzent, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman naglasio da u Hrvatskoj riječ "kriza" služi za stalno provođenje reformi no i da su te reforme uglavnom neuspješne.

"Osim mirovinske prije 17 godina, mi prave reforme nismo imali", smatra Žigman.

Inače, neka od poglavlja knjige koju je autor pisao godinu dana su: "Makroekonomsko kretanje - desetljeće krize", "Ekonomska politika tijekom i nakon krize - dosezi i mogućnosti", "Konceptualna promišljanja o rješenjima domaćih ekonomskih problema", te "Hrvatska i EU - relativni odnosi i njihova perspektiva".