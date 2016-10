Željka Markić: Čijeg je to povjerenja bio dostojan Plenković?

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Njenu izjavu prenosimo u cijelosti.

"Zlatko Hasanbegović prvi je HDZ-ov ministar kulture u posljednjih 15 godina koji je prestao novcem poreznih obveznika financirati lijevo-liberalne udruge, medije i "kulturne" projekte koji su uništavali hrvatsku kulturu, a kako bi osigurao da ga ne napadaju. Zbog toga su se na njega udruženim naporima obrušili SDP, HNS, satelit Beljak te o njima ovisne udruge i većina medija. Svi oni večeras slave. Novi je mandatar imenovao Hasanbegovićevu suprotnost. I razveselio sve one koji sigurno nisu glasali za njega. Da pobrojim samo neke moguće razloge zbog kojih bi mandatar odabrao ministricu kulture s kojom je oduševljena oporba, a nezadovoljan velik dio onih koji su mu omogućili da postane mandatar:



1. Mandatar se ne slaže s anti-korupcijskim i anti-totalitarnim potezima bivšeg ministra

2. Mandatarova taština nije mogla podnijeti da mu zbog Zlatka Hasanbegovića mediji lijepe etiketu "desničara"

3. Mandatar je udovoljio Pupovčevu zahtjevu da Hasanbegović ne bude ministar kulture

4. Mandatar dijeli stavove Nine Obuljen o Domovinskom ratu i šire

5. Mandatar je ministra kulture birao na temelju želja francuskog veleposlanstva...



Da ne nabrajam dalje, mogući razlozi su jedan gori od drugoga. Jedno je sigurno - micanjem iz vlade ministra s najviše preferencijalnih glasova koji je jedini, na institucionalni način krenuo rješavati korupciju u svom resoru - mandatar je dao potpuno novo značenje riječi - vjerodostojnost. Čijeg je to povjerenja bio dostojan Andrej Plenković?", napisala je Željka Markić.