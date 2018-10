Evo kako do jeftinijih mandarina: Domišljati poljoprivrednici prodaju ih preko Facebooka

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Domišljati poljoprivrednici iz doline Neretve započeli su ovih dana prodaju mandarina preko društvenih mreža, što im je jedan od načina da ovogodišnji tržišni višak uspiju prodati mimo otkupljivača koji im nude niske otkupne cijene (2-3 kn/kg), zbog čega su izrazito nezadovoljni.



Od ukupne količine od oko 60.000 tona, oko 15 tisuća završit će na domaćem tržištu, oko 12 tisuća tona u regiji, dio će otići na ostala tržišta, uglavnom u EU, dok će dio biti tržišni višak. Proizvođači procjenjuju da će oko 6000 tona mandarina biti tržišni višak te smatraju da država pokuša osigurati nacionalne potpore za višak, bilo kroz donacije ili slične akcije, budući da su ove godine ukinute izdašne potpore iz EU zbog ruskih sankcija.

OPG Ivice Barišića iz Metkovića koji ove godine očekuje da će imati proizvodnju od oko 30 tona mandarina, oglasio se na Facebooku nudeći dostavu ovaj tjedan, prvo u Zagreb i središnju Hrvatsku. Potom planira mandarine dostavljati i u druge regije. Slično radi i Hrvoje Kolman, vlasnik tražilice hrane Finoteka.com koji kaže kako je interes potrošača za direktnom dostavom mandarina do njihovih kućnih pragova sve veći.



– Oglas za dostavu smo postavili u prošlu subotu, a do danas smo već dobili narudžbe za 720 kilograma za Zagreb i desetak gradova u okolici. Nismo zadovoljni otkupnom cijenom i okrenuli smo se alternativnom kanalu direktne prodaje. Vjerujem da ćemo uspjeti sve količine prodati tako– kaže vlasnik OPG Ivica Barišić.



Objašnjava kako mandarine do Zagreba idu šleperom, a potom se dostavnim vozila razvoze po gradovima direktno na adrese naručitelja.



– Nema ograničenja kada je riječ o narudžbi, ali očekujemo da ipak na neku adresu dostavimo najmanje 10 do 20 kg. Cijena je šest kuna za kilogram, što smatram da je korektna cijena, jer se radi o svježim, tek ubranim mandarinama, koje dolaze direktno bez skladištenja i tretiranja kemijskim sredstvima – kaže Barišić. Osim od proizvođača voće i povrće može se izravno nabaviti i preko tražilice Finoteka.com Hrvoja Kolmana, koji je postao poznat prije četiri godine, kada je prvi put zbog ruskih sankcija pokrenuo direktnu prodaju mandarina.