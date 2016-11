Želio je samo usitniti novac, a djelatnica mjenjačnice htjela mu je naplatiti proviziju

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Idete li u trgovački centar, a preferirate plaćanje gotovinom, "naoružajte " se sitnim novcem. Naime, mijenjanje krupnih u sitne apoene pojedini financijski subjekti masno naplaćuju, preciznije, uzimaju proviziju od minimalno dva posto. Sa spomenutom se praksom većine mjenjačnica u City Centeru One susreo i Splićanin Božidar Šarić, piše Slobodna Dalmacija.



- Došao sam u kupovinu i trebalo mi je usitniti tri novčanice po tisuću kuna. Smatrao sam kako ću najbrže to obaviti u nekoj mjenjačnici, a najbliža mi je u tom trenutku bila poslovnica "Exclusive Changea". Djelatnica mi je pristala zamijeniti novac, no odmah je rekla kako je provizija za tu uslugu dva posto.



Pa, zar je to uopće neka usluga, pitao sam, jer znam da u većini mjenjačnica, čak i onoj na aerodromu u Resniku, usitnjavanje novca ne naplaćuju. U svakom slučaju, na 3000 kuna uzeli bi mi 60 kuna, što sam smatrao prilično besmislenim, pa sam tražio da mi vrate novac. U obližnjoj poslovnici Hrvatske pošte su mi bez problema, odnosno ikakve provizije, promijenili novčanice - govori Šarić.