Žele kažnjavati građane, a ni sami nisu ugradili razdjelnike

Foto: Ivica Galović / Pixsell

Ministar Tomislav Ćorić još lani je najavio da će kažnjavati s 50.000 do 100.000 kuna one koji ne uvedu razdjelnike, no zanimljivo je da ih nisu ugradila niti sva ministarstva.

Iako 24 sata još nemaju sve službeno odgovore, doznaju da se zgrada u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici, u kojoj je nalaze tri ministarstva i brojne državne agencije, a u kojoj je svojevremeno sjedio “tvorac” razdjelnika Ivan Vrdoljak, grije na toplanu i nema ugrađene razdjelnike. Riječ je o objektu od 14.000 kvadrata u kojemu sjede ministar gospodarstva Darko Horvat, poljoprivrede Tomislav Tolušić i ministar rada Marko Pavić. Dio zgrade, doznajem 24 sata, ima ugrađeno podno grijanje pa ne treba razdjelnike, no veći dio grije se na radijatore.

Zgrada je dotrajala i treba joj cjelokupna energetska obnova koja, prema saznanjima 24 sata, kasni. Inače, zimi mjesečno na grijanje troše oko 300.000 kuna, a ljeti oko 100.000 kuna. Na toplanu se grije i Ministarstvo graditeljstva.