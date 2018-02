Ministar Marić tvrdi da je financijski sustav stabilan, evo što slijedi nakon Ramljakove ostavke

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Mislim da je hrvatski bankarski i financijski sustav stabilan i održiv, no mi koji smo u to involvirani, od regulatora do izvršne i zakonodavne vlasti, zasigurno trebamo voditi brigu da održimo takvo stanje i dalje", izjavio je Marić uoči sjednice užeg kabineta Vlade, ispred koje su brojne novinarske ekipe koje očekuju obraćanje oko situacije u Agrokoru, a upitan o opasnostima po hrvatski financijski sustav u slučaju aktivacije roll-up kredita.

Na pitanje novinara može li država financijski funkcionirati i u slučaju crnog scenarija, rekao je da ne bi u ovom trenutku govorio o nikakvim crnim scenarijima, već da govori o tome kakva je situacija trenutno.

"To je jedna od tema koja zaokuplja pozornost čelnika EU i europske monetarne unije. Pratim što se događa i u jednoj zemlji koja je usporediva Hrvatskoj po veličini, Latviji, vidjeli ste i sami koja je situacija tamo. Mislim da svi imamo odgovornost održavati stabilnost financijskog sustava i dalje", poručio je Marić, pojasnivši da to ne govori u kontekstu odluke o neopozivoj ostavci izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka, već u općenitom kontekstu.

"Dakle, nije jedino Agrokor tu tema, nego svi sudionici financijskog tržišta i to je ono što je nama najvažnije", ustvrdio je.

Upitan postoji li mogućnost da premijer danas iznese imena mogućih nasljednika Ante Ramljaka, ministar financija je kazao da nekoliko dana nije bio u zgradi Vlade, da je sada sjednica užeg kabineta te da će se sve čuti.

Na primjedbu novinara da se upravo Agrokor u zimskim i proljetnim prognozama Europske komisije navodi kao najveći rizik, Marić je odgovorio: "Mi nismo to navodili u smislu operativnog poslovanja, ništa nismo skrivali već smo sve transparentno prikazali. To je uvijek određena vrsta rizika, međutim i dalje vjerujemo, prema ovim sadašnjim podacima i pokazateljima, da naše projekcije stoje".

Europska komisija očekuje ove godine rast hrvatskog gospodarstva od 2,8 posto, a kao najveći rizik ističe restrukturiranje Agrokora. Vlada je proračun za ovu godinu temeljila na procjeni rasta BDP-a od 2,9 posto.

Što slijedi nakon Ramljakove ostavke?

Iz Agrokora su u srijedu potvrdili da je u utorak izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak podnio neopozivu ostavku predsjedniku Vlade Republike Hrvatske kako ne bi, poručio je Ramljak, postao prepreka postizanju nagodbe.

"Zajedno sa suradnicima i zaposlenicima Agrokora stabilizirao sam poslovanje, očuvali smo zaposlenost, spriječili propast dobavljača i stvorili preduvjete da sada vjerovnici mogu i trebaju ispregovarati nagodbu do kraja. Nažalost, neizvjesnost koja je bila stvorena vezano uz moj ostanak na mjestu izvanrednog povjerenika snažno radi protiv ovog procesa. Neopozivu ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika dajem kako ne bih osobno postao prepreka postizanju nagodbe. Vjerovnicima i zaposlenicima Agrokora, koji su jedini bitni i zbog kojih postoji postupak izvanredne uprave, zahvaljujem na povjerenju i podršci", objasnio je Ramljak razlog podnošenja ostavke.

Prema Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, Trgovački sud u Zagrebu može opozvati izvanrednog povjerenika te imenovati novog u bilo koje doba na prijedlog Vlade.

Zakonom je definirano da izvanredni povjerenik može biti svaka osoba koja ispunjava uvjete za člana uprave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. On može imati i zamjenike, koje također na prijedlog Vlade imenuje sud. Sud je, također, isključivo nadležan za nadzor izvanrednog povjerenika.

Krajem listopada prošle godine, u kontekstu tvrdnji da u je skladu s odredbama ugovora o roll-up kreditu kojim je Agrokoru plasirano 1,06 milijardi eura gotovo nemoguće smijeniti izvanrednog povjerenika, Vlada je odbacila takve tvrdnje.

Ako Trgovački sud ili Vlada budu smatrali da izva­nredni povjerenik ne radi svoj posao kva­litetno i profesiona­lno, na korist kompa­nije i njenih vjerov­nika, on može biti opozvan, priopćeno je tada iz Vlade.

U Vladi su tada isticali da odredba ugovora o roll-up kreditu koja kaže da bi se Vladino smjen­jivanje Ramljaka ili savjetnika za restrukturiranje smatralo neispunjavanjem ob­veze, koje rezultira odštetnim zahtjevom, predstavlja logičan pokušaj kreditora da se zaštite od event­ualnog imenovanja os­oba s neadekvatnim kompetencijama.

Inače, Ramljak se pod pritiskom našao krajem siječnja, kada su mediji objavili da je za savjetnike u Agrokoru angažirao svoju bivšu tvrtku, Texo Management, koja za poslove savjetovanja tjedno dobiva gotovo 250.000 kuna, što je u javnosti izazvalo rasprave o visokim savjetničkim naknadama i mogućem sukobu interesa Ante Ramljaka.

Premijer Andrej Plenković je tada izjavio kako nije znao kolike su naknade savjetnicima u procesu restrukturiranja Agrokor, načelno ne podržava njihovu visinu, a svoj sud o cijelom slučaju dat će kada prouči izvješće koje mu je o tome dostavio izvanredni povjerenik.

Kasnije su uslijedila nova otkrića, primjerice da je Texo angažiran od strane AlixPartnersa istoga dana kada je ta kompanija angažirana za glavnog savjetnika u restrukturiranju Agrokora.

Zbog svega toga, prošloga je tjedna održana i sjednica saborskog Odbora za gospodarstvo na kojoj su na zastupnička pitanja odgovarali Ramljak i potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić.

Ramljak u tada istaknuo kako je spreman snositi posljedice i preuzeti krivnju ako saborski zastupnici i Vlada procjene da je kompromitirao postupak izvanredne uprave.

Ovoga su tjedna, pak, mediji objavili da je do 30. travnja Ramljak formalno bio prijavljen u Texo Menagementu, iako je od 10. travnja postao izvanredni povjerenik za Agrokor.

Nagađanja o ostavci Ramljaka pojavila su se u utorak.

"Sve ćete doznati sutra", izjavila je u utorak navečer potpredsjednica Vlade Martina Dalić novinarima ispred Banskih dvora gdje je Ante Ramljak ponudio svoju ostavku na sastanku u Vladi na kojemu su uz njega sudjelovali i premijer Andrej Plenković s najužim timom te predstavnici vjerovnika Agrokora.