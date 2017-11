Zbog šupljih cijevi godišnje 'iscuri' 250 milijuna kuna pitke vode

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Propusne i dotrajale vodovodne cijevi, od kojih su neke stare i 100 godina, nedostatan kapacitet vodospremnika, zbog čega dolazi do problema s tlakom i sve zagađenija vodocrpilišta. Problemi su to s kojima se suočava zagrebački vodoopskrbni sustav, a na koje je jučer upozorio gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez).

– Problem su veliki gubici u vodoopskrbnom sustavu od čak 49 posto godišnje. Prema izračunima koje sam napravio sa stručnjacima, ti gubici godišnje iznose 250 milijuna kuna – naveo je Renato Petek. Usporedbe radi, za taj iznos može se sagraditi novi remetinečki rotor, piše Večernji list.

– Grad trenutačno nikome ne naplaćuje taj iznos koji godišnje troši na pripremu vode koja se gubi kroz poroznost vodoopskrbnog sustava, ali u Saboru kreće prvo čitanje zakona vezanog uz naplatu te vode. Ako gradske vlasti odluče to naplatiti građanima, računi za vodu porast će oko 30 posto, a ako ne, to će biti naplaćeno iz poreza i prireza – napomenuo je gradski zastupnik Petek. Rješenje vidi u zamjeni i sanaciji dotrajalih cijevi, brizi o vodocrpilištima i realizaciji projekta “Zagreb na Savi”. . Stručnjak za gubitke u vodoopskrbnom sustavu i član Međunarodnog udruženja za vode Jurica Kovač napominje kako to nije problem koji se može riješiti preko noći i predstavlja izazov zbog velikih troškova sanacije.