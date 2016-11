Zbog salmonele se povlače brzo smrznuta pileća prsa

FOTO: Ministarstvo poljoprivrede

Mesni pripravak naziva „Brzo smrznuta pileća prsa bez kože i kosti", sastojci: pileća prsa bez kože i kosti, sol min 1,2 %, LOT 0759208-02, najbolje upotrijebiti do: 26.7.2018., proizvođača Central Poultry Processing CO., LTD, Brend Centaco, Tajland, odobreni broj objekta TH07DLD, proizvod na tržište stavlja Ledo d.d. Zagreb, M. Čavića 1a, Zagreb, povlači se i opoziva sa tržišta temeljem pozitivnog nalaza službenog uzorka uzetog u objektu za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i prepakiravanje, odobrenog broja 392, subjekta u poslovanju s hranom BILLA d.o.o., na lokaciji Sv. Helena 160, 10382 Donja Zelina, na parametar Salmonella ser. Kentucky.



Proizvod se povlači i opoziva sa tržišta jer ne ispunjava kriterije sigurnosti hrane za mesne pripravke.