Zbog radova na zagrebačkim prometnicama provodi se privremena regulacija prometa

Idućih nekoliko dana, zbog radova na zagrebačkim prometnicama, provodi se prirvremena regulacija prometa.

Pogledajte koji su alternativni pravci:

Sanacija tramvajskog kolosijeka u Vlaškoj ulici

Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka u Vlaškoj ulici na dijelu od Ulice Antuna Bauera do Derenčinove ulice, u noćnim satima od 22 do 6 sati zauzimat će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika. U preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a prometuje se nesmetano prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Uređenje kolnika Ulice VII. Retkovec

Do 7. lipnja traje uređenje kolnika u Ulici VII. Retkovec, na dijelu od pruge do Zagrebačke ulice. Prometuje se prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Zbog rekonstrukcije zatvara se Stubička ulica

Stubička ulica na dijelu od Ulice Juraja Andrassya do Vitezićeve do 8. lipnja zatvorena je za sav promet zbog rekonstrukcije. Obilazno se prometuje ulicama: Stubička – Zagorska – Selska – Baštijanova – Vitezićeva i obratno.



Uređivanje kolnika u Ulici Grmoščica lijeva

Do 8. lipnja traje uređenje kolnika u Ulici Grmoščica lijeva. Za vrijeme navedenih radova prometuje se prema privremeno postavljenoj regulaciji.



Privremena regulacija prometa u Ozaljskoj ulici

Zbog uređenja nogostupa do 8. lipnja primjenjuje se privremena regulacija prometa u Ozaljskoj ulici od Puljske do Selske ceste.



Asfaltiranje Zelinske ulice

Zbog uređenja kolnika za sav je promet do ponedjeljka 11. lipnja zatvorena Zelinska ulica, od k. br. 4 do Bednjanske ulice.



Uređenje kolnika u Srpanjskoj ulici

Zbog uređenja kolnika, Srpanjska ulica od Travanjske do Horvaćanske, zatvorena je za sav promet do 11. lipnja.



Grančarska ulica zatvorena za promet

Zbog uređenja kolnika, nakon izgradnje sabirnog kanala, za sav promet do očekivanog završetka radova 14. lipnja, zatvorena je Grančarska ulica na dijelu od Grančarske VI. odvojak do Palčićke ulice.

