Zbog radova Gajeva ulica biti će zatvorena za promet čak dva mjeseca

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Od danas pa sve do 16. studenog zagrebačka Gajeva ulica bit će jedno veliko gradilište. Zbog redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije, za promet bit će zatvorena Gajeva ulica od Tesline do Mihanovićeve ulice. Prometnica će biti zatvorena u nekoliko faza, javila je policija.

Kako piše 24sata, u prvoj fazi, koja je počela jutros u 7 sati, a trajat će do srijede 16. 11. 2016. do 15 sati, Gajeva će biti zatvorena od Mihanovićeve do Ulice baruna Trenka.

Druga faza počinje u ponedjeljak 19. 9. 2016. te će trajati do srijede 16. 11. 2016. do 15 sati. U tom razdoblju Gajeva će biti zatovrena od Ulice baruna Trenka do Hebrangove.

Završna i najduža faza radova trajat će od četvrtka 22. 9. 2016. od 8 sati do srijede 16. 11. 2016. do 15 sati. Tada će Gajeva biti zatvorena od Hebrangove do Tesline.

Tijekom radova obilazni pravci bit će: Mihanovićeva – Haulikova – B. Trenka – Strossmayerov trg - Zrinjevac.