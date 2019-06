Zbog porezne inspekcije ostali su 'zarobljeni' pola sata u kafiću

Arhivska fotografija: Marko Mrkonjić / Pixsell

Blagdan sv. Antuna, zbog kojega su se prošlog četvrtka u Tvrđu slile tisuće Osječana, nekima je ostavio gorak okus u ustima. Riječ je o gostima triju ugositeljskih objekata u staroj gradskoj jezgri koji su zbog nenajavljenog nadzora porezne inspekcije ostali, kako kaže jedan od njih, "zarobljeni" u kafićima, piše Glas Slavonije.



Naime, kako se Glasu Slavonije požalio Osječanin, porezna je inspekcija u vrijeme najveće gužve i vrućine, kada je Tvrđa bila preplavljena vjernicima, a u ugositeljskim se objektima tražila stolica više, krenula u porezni nadzor koji je blokirao rad ugostitelja.



"Sjedili smo u jednome od kafića u nizu na Trgu Sv. Trojstva. I baš kada smo se spremali platiti i ustati kako bismo otišli na svetu misu, nastala je neka strka. Najprije uopće nismo mogli doći do konobara, a kada smo ga konačno dozvali i željeli platiti račun, rekao nam je kako nam ne može naplatiti što smo popili jer je u lokal ušla porezna inspekcija, preuzela blagajnu i svim konobarima uzela novačnike. Nismo znali što bismo. Konobar nas je zamolio da pričekamo, što smo i učinili, misleći da će zastoj kratko trajati. No sve se odužilo. Račun nam je naplaćen tek nakon više od pola sata, na željenu smo misu zakasnili. Pa kakvo je to postupanje prema građanima?! Razumijemo i pozdravljamo porezni nazdor, ali treba ga provoditi tako da se ne šteti gostima", smatra Osječanin.



Iz Porezne uprave potvrđuju kako su 13. lipnja njihovi inspektori imali akciju u Tvrđi te da je u sklopu nje porezni nadzor obavljen u trima ugositeljskim objektima.