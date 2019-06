Zbog najveće ovrhe od 202 milijuna kuna ugroženo 600 radnih mjesta

Foto: Getty Images

Ovog tjedna bit će poznata sudbina tri hrvatske kompanije koje bi se, zbog zamršene pravne priče u kojoj ih ovrhom pritišće čovjek koji je još 1989. doživio prometnu nesreću, mogle potpuno ugasiti, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

Kako je Jutarnji list otkrio u nedjelju Ivan Peša iz Zagreba na ime odštete od samo nekoliko desetaka tisuća kuna uspio je pravnim sredstvima dokazati da mu sada pripadaju čak 202 milijuna kuna, a taj iznos pokušava naplatiti od tvrtki Čazmatrans Nova, App Požega i Croatia Protekt tvrdeći da su oni pravni sljednici tvrtke Kontinental prijevoz za koju je radio kao vozač kamiona kada je doživio nesreću u Austriji, navodi dnevnik.

Direktor Croatia Protekta Jadranko Banić kazao je Jutarnjem da je tvrtkama sada preostalo samo čekati - rasplet ili gašenje.

Dnevnik doznaje da direktori poduzeća planiraju zatražiti hitni sastanak kod ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, ali i ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta Darka Horvata. Žele Vladi iznijeti svoj problem, koji bi mogao dovesti do gašenja oko šest stotina radnih mjesta.

Peša ima dvije pravomoćne presude, iz 1994. i 1997., prema kojima mu je njegov bivši poslodavac dužan isplatiti 38 tisuća kuna odštete, 15,92 kune naknade za izmaklu dobit i nešto više od četiri tisuće tadašnjih njemačkih maraka na ime neisplaćenih deviznih dnevnica koje bi dobio da nije, zbog ozljeda zadobivenih u nesreći, bio na bolovanju. Problem je što se tvrtka za koju je radio ugasila, odnosno kako je bila dio grupacije Croatiatrans-Grup, ta se grupacija rasformirala u čak 17 poduzeća. Ta su poduzeća pak završavala u stečaju, otvarala tvrtke kćeri, mijenjala imena...

U nevjerojatno zamršenoj pravnoj priči postalo je teško dokazati tko bi uopće trebao platiti taj dug. Tako je Peša još 2013. 'stisnuo' ovrhu Zagrebačkom holdingu smatrajući da je njihova tvrtka Autobusni kolodvor pravni sljednik, a dug je do tada već, zahvaljujući kamatama i uvećanju osnovice zbog kamata, narastao na tad već monstruoznih 80 milijuna kuna.

Taj je novac u manje od dva dana skinut s računa Holdinga, ali onda i vraćen zahvaljujući mjeri odgode ovrhe. Holding je u dva spora uspio dokazati da nije pravni sljednik i da nisu dužni isplatiti Peši novac, no on je prošle godine opet skinuo 23 milijuna kuna s njihovog računa i taj se novac i dalje nalazi deponiran na posebnom računu do okončanja spora koji se vodi pred Županijskim sudom u Vukovaru, piše Jutarnji list.