Zbog mirovinske reforme iz HV-a odlazi velik broj iskusnih vojnika?

Mirovinska reforma koju priprema Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a koja bi na snagu stupila sljedeće godine, osim ako Vlada ne odluči odgoditi donošenje izmjena zakona koji se odnose na mirovinski sustav, donijet će promjene koje će za buduće umirovljenike značiti odlazak u mirovinu po znatno lošijim uvjetima.

Kako piše Glas Slavonije, da bi s posljednjim danom ove godine, upravo zbog veće penalizacije prijevremenog odlaska u punu mirovinu i produženja radnog vijeka, u mirovinu pod povoljnijim uvjetima mogao otići golem broj ljudi koji imaju uvjete za odlazak u mirovinu. Potvrdila je to i predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović, koja je kazala kako se doista može očekivati "stampedo" novih umirovljenika.

Najavljene promjene zakona uznemirile su i pripadnike Oružanih snaga RH, iz kojih bi zbog toga mogao u mirovinu otići znatno veći broj ljudi nego što je to planirano u Ministarstvu obrane. Prema neslužbenim informacijama zbog očekivanih promjena velik broj vojnika, dočasnika i časnika koji imaju uvjete za odlazak u mirovinu iskoristit će to pravo s posljednjim danom ove godine. Kod njih postoji bojazan da im i uz ostanak u službi nekoliko godina duže mirovina neće dosegnuti iznos koji bi imali ako u mirovinu odu ove godine. U mnogim postrojbama o odlasku u mirovinu pripadnici se mogu izjasniti do određenog roka u rujnu. Međutim, problem je što do tada neće biti poznati detalji reforme, tako da je velik broj pripadnika OSRH koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu u neizvjesnosti. Velik dio njih drži se one "bolje vrabac u ruci nego golub na grani" te su odabrali odlazak. A veći odlazak tih iskusnih ljudi nije isto što i odlazak mladih vojnika.