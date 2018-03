Zbog izgradnje plinovoda idući tjedan u Zagrebu posebna regulacija prometa

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Na Rudeškoj cesti u dijelu od Zagrebačke ceste pa oko stotinu metara u smjeru juga, od srijede, 4.travnja do subote, 7. travnja promet će biti privremeno reguliran. Kako su obavijestili iz zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, cesta se zatvara za sav promet u srijedu u 8 sati do subote do 18 sati.

Promet će se tijekom toga vremena odvijati obilaznim putem: Zagrebačka cesta, Jablanska, Rudeška cesta i obrnuto.

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje plinovoda na Ulici Velimira Škorpika (podvožnjak ispod Aleje Bologne) bit će uspostavljena privremena regulacija prometa kako slijedi:

* od utorka 03. 04. 2018. godine od 07,00 sati do subote 07. 04. 2018. godine do 07,00 sati bit će zauzet dio kolnika dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

* od subote 07. 04. 2018. godine od 07,00 sati do ponedjeljka 09. 04. 2018. godine do 04,00 sata bit će onemogućeno prometovanje vozila u ulicu Velimira Škorpika iz smjera istoka kao i u laz na Aleju Bologne (smjer istok) iz Ulice Velimira Škorpika. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja predmetnih radova bit će: Aleja Bologne – gornja razina Aleja Bologne/podvožnjak Škorpikova – Podsusedska aleja – Susedgradski Vidikovec – Aleja Bologne (smjer istok) – Ulica Velimira Škorpika - Samoborska.