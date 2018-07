Zbog današnjih dočeka, u dva grada posebna regulacija prometa

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Grad Varaždin i Koncertni ured Varaždina organiziraju službeni doček Zlatka Dalića i varaždinske vatrene ekipe koji će se organizirati na Kapucinskom trgu, kako bi što više ljudi moglo uživati u ovom povijesnom trenutku. Očekuje nas niz izvođača i iznenađenja, a službeni dio počinje u 19 sati, dok zagrijavanje kreće već od 18 sati.

Iz sigurnosnih razloga u zoni varaždinskog Kapucinskog trga od 17.00 sati biti zatvorene i dionice cesta od semaforiziranog raskrižja ul. Zrinskih i Frankopana i Vidovskog trga te ulica A. Cesarca do ulaza u podzemnu garažu. Promet u smjeru garaže biti će za vrijeme javnog okupljanja dozvoljen iz smjera Zagrebačke ulice, pa pozivamo građane da za dolazak prema javnoj garaži koriste smjer iz Zagrebačke ulice. U trenutku potpune popunjenosti garaže na Kapucinskom trgu, zatvorit će se i dionica prilaska garaži iz smjera Zagrebačke ulice te će vozilima biti omogućen samo izlazak iz garaže. Građani i posjetitelji mole se da na doček dođu u što većem broju pješice.

Iz Grada Zadra poslali su priopćenje u kojem napominju da program dočeka počinje u zadarskoj luci u uvali Jazine u 20 sati. Zadarski Vatreni do Foruma će doploviti jedrenjakom Branimir koji će se kretati uz gradski most, zatim duž Liburnske, Istarske i Obale kralja Petra Krešimira IV. Prigoda je to da svoje prve čestitke Vatrenima uputite upravo s obale cijelog Poluotoka.

Povodom održavanja svečanog programa u Zadru, od 18 sati nadalje bit će uspostavljena posebna regulacija prometa, a vrijedit će ovisno o prilikama na terenu sukladno odluci policijskih djelatnika PU Zadarske. U programu dočeka sudjelovat će svi koji se nađu na navedenoj ruti oko cijelog Poluotoka i na Forumu, pa je preporuka da dođu odjeveni u dresove Hrvatske i s hrvatskim zastavama - stoji u obavijesti.