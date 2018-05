Zbog cijena benzina vozači se opet okreću plinu - evo kada se to isplati

Foto: Slavko Midžor / Pixsell

Litra benzina opet je poskupjela i cijenom prešla psihološku granicu od deset kuna, dok je cijena dizela dostigla više od 9,5 kuna.

A u toj konstelaciji opet do izražaja dolazi autoplin čija se cijena po litri kreće oko 4,60 kuna. LPG (liquefied petroleum gas), odnosno na hrvatskom ukapljeni naftni plin (UNP) smjesa je propana i butana bez boje i mirisa (dodaje mu se tvar koja daje miris kako bi se otkrilo moguće istjecanje) i dobiva se kao nusprodukt prerade nafte zbog čega je i mnogo jeftiniji od benzina i dizela. Također, ekološki je mnogo prihvatljiviji od dizela, ali i od benzina, piše Večernji list.

Primjerice, u odnosu na benzin autoplin ispušta 20-25% manje ugljičnog monoksida (CO), 30% manje ugljikovodika (CH), 35% manje dušikovih oksida (NOx) i 10-15% manje ugljičnog dioksida (CO2). Uz to emitira oko 80% manje danas “zloglasnih” dušikovih oksida od dizelaša, a sitne čestice i čestice čađe kod autoplina gotovo ne postoje. Dakle, za ekologiju je autoplin mnogo pogodniji od konvencionalnih goriva za automobile. Prepoznali su to i mnogi hrvatski vozači pa je u Hrvatskoj više od 60.000 automobila s plinskom instalacijom.

Cijena ugradnje danas je mnogo prihvatljivija u odnosu na razdoblje prije deset godina, pa se vozaču ranije i isplati. Primjerice, uz direktno ubrizgavanje za automobile s tri ili četiri cilindra za sustav renomiranog talijanskog proizvođača Landi Renzo ugradnja plinske instalacije stoji 6000 kuna (6400 kuna uz spremnik na mjestu rezervnog kotača). Osim mogućnosti naknadne ugradnje plinske instalacije – čija isplativost dakako ovisi o broju prijeđenih kilometara godišnje – neki proizvođači nude i nove automobile s tvornički ugrađenim plinom.

Isplati li se doplata za LPG verziju u odnosu na benzinca, odnosno u odnosu na redovito skupljeg dizelaša? To je naravno individualno pitanje koje opet ima veze s time koliko se vozite, ali načelno se LPG verzija, barem u našem primjeru Dacije Sandero, u odnosu na benzinsku varijantu isplati već za 20.000 prijeđenih kilometara, a u odnosu na dizelsku inačicu odmah po kupnji, budući da je plinaš u startu jeftiniji od dizelaša, a trošak goriva na 100 km mu je manji.

Dakle, u analizu je Večernji list uzeo plinsku verziju Dacije Sandero 0,9 TCe LPG koja u početnoj verziji u Hrvatskoj stoji 77.400 kuna i usporedio je s najjeftinijim dizelašem – modelom Sandero 1,5 dCi, koji stoji 83.900 kuna – te istovjetnom benzinskom verzijom 0,9 TCe.

Odmah su, otvarajući novi Dacijin cjenik, shvatili koliko se isplati LPG verzija – toliko da u ponudi trenutačno nema “obične” benzinske verzije Sandera 0,9 TCe. Budući da znamo da je donedavno doplata za tvorničku plinsku instalaciju kod Dacije bila 4000 kuna, u izračun isplativosti uračunali smo cijenu benzinskog Sandera 0,9 TCe za 4000 kuna manju od LPG verzije (73.400 kn). Tako ispada da bi benzinac stajao 73.400 kuna, plinaš 4000 kuna više, a dizelaš 10.000 kuna više. Prema trenutačnim cijenama goriva, trošak benzinca je 49,196 kuna na 100 kilometara, LPG plinske verzije 28,64 kune, a dizelaša 33,21 kunu na 100 km.



