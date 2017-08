Završio pod ovrhom zbog zadužnice koju nikad nije vidio

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

''Stojim ja tako i gledam taj papir kojeg se ne sjećam, prvi put ga vidim u svojim rukama i ponovno tražim da mi netko objasni o čemu je riječ. Gospođa sa šaltera sada provjerava u kompjutoru i sad se već i ona čudi jer tu moju zadužnicu, pod tim brojem, nije našla u Registru zadužnica'', nastavlja građanin svoju priču za Novi list.

''Upućuje me kod javnog bilježnika kod kojeg je ovjerena, ali u njegovom uredu kažu mi da nemaju nikakve veze s tim, kao i da su oni zakonski dužni čuvati papire i dokumentaciju samo tri godine unazad. Upućuju me da zovem tu firmu ili da odem kod odvjetnika. Međutim, na internetu se ne može pronaći telefonski broj te firme, nema ga, navedena je samo adresa. Potegnuo sam ja i do Zagreba, ali firma na toj adresi jednostavno ne postoji, nema je'', kaže on.

Angažirao je odvjetnicu i sada pokušava preko Općinskog suda u Rijeci osporiti i proglasiti ovu pljenidbu nedopuštenom zbog sumnji da je riječ o prevari i mogućem kaznenom djelu. To je i razlog zašto se obratio medijima jer želi da se upozori šira javnost, tim više što je na Facebooku već »naletio« na iste ili slične slučajeve u kojima račune građana pokušava ovršiti firma Abisal faktor, koju je u svibnju ove godine osnovao bugarski državljanin Yordan Ivanov Yordanov.

Uistinu, ni uz najbolju volju ne može se pronaći kontakt telefon te tvrtke, niti od Yordanova u Hrvatskoj, ali je zato vidljivo u sudskom registru da je u tri mjeseca, otkad je osnovana ova tvrtka, već jednom promjenjena poslovna adresa. Prvotno se vodila na zagrebačkoj Novoj cesti, a potom u Porečkoj ulici u Zagrebu.

U prijedlogu riječkom Općinskom sudu da proglasi ovu pljenidbu nedopuštenom, osim osporavanja vjerodostojnosti sporne bjanko zadužnice, izražava se i sumnja da je riječ o počinjenju kaznenog djela prevare, pa se poziva Sud da po službenoj dužnosti to prijavi nadležnim institucijama.