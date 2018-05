Završio fakultet u roku i dobio posao, ali mora vratiti 81.000 kuna stipendije

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Patrik iz Koprivnice županijskoj zakladi Hrvatske gospodarske komore mora vratiti čak 81.000 kuna stipendije koju je dobio dok je studirao na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva jer se nakon završetka studija zaposlio u Zagrebu, a ne Koprivničko-križevačkoj županiji. Tako glasi nepravomoćna presuda Općinskog suda u Koprivnici, javlja Podravski.hr.

Zaklada HGK za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja s Patrikom je sklopila ugovor u studenome 2009. godine kojim se obvezala isplaćivati mu 1500 kuna mjesečno do srpnja 2014. godine. Patrikova obveza iz ugovora bila je završiti studij u roku i zaposliti se na području Koprivničko-križevačke županije. No, stipendist upozorava kako potonji uvjet nije mogao ispuniti jer prilikom potrage za poslom nije primio niti odbio nijednu ponudu za radno mjesto.

Patrik je diplomirao u roku na FER-u u srpnju 2014. godine, a od rujna iste godine zaposlen je u tvrtki Ericsson Nikola Tesla u Zagrebu.

– Nakon završetka studiranja javio sam se radi zaposlenja u Podravku, Belupo i Hartmann, a išao sam i na razgovor u Podravku, nakon čega su mi priopćili da trenutno nemaju potrebe za mojim zanimanjem. Od Hartmanna i Belupa nisam dobio nikakav odgovor – svjedočio je Patrik na sudu.

Tijekom postupka svjedočila je i menadžerica iz Podravkinih ljudskih potencijala Tanja Kancijan koja je navela kako je Podravka potkraj 2014. objavila javni natječaj za zapošljavanje radnika sa završenim FER-om, i to svih smjerova s radnim iskustvom. No, kako se nisu javile osobe s radnim iskustvom, zapošljavali su i one bez radnog staža.

– Patrik se nije javio na taj natječaj, iako je prethodno došao na razgovor i psihologijsko testiranje za zaposlenje u Podravki – rekla je Tanja Kancijan. U HGK naveli su kako su radnike tog profila tražile i tvrtke Rasco, Elektro Čelik, Avalon i Ligo grupa.

Ugovorom o stipendiranju Patrik se doista obvezao zaposliti na području Koprivničko-križevačke županije, i to najmanje dvije godine za svaku akademsku godinu za koju je primao stipendiju, ali to nije učinio. Zato zakladi HGK u Koprivnici mora vratiti 81.000 kuna plus kamate i platiti sudske troškove, piše Podravski.hr.