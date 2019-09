Zatvorena jedna od najprometnijih lokacija, radovi će trajati dva mjeseca

Arhivska fotografija: Goran Stanzl / Pixsell

Jučer su započeli radovi na kružnom toku koji bi se trebao nalaziti na ulazu u Svetu Nedelju s autoceste, a do 23. studenoga za izlazak s autoceste koristit će se čvor Rakitje i čvor Bobovica, javlja Lokalni.hr. Također će se koristiti obilazni pravci preko Novaka i Rakitja. Vozači, idu li autoputom iz Zagreba prema Hoto centru, moraju produžiti na čvor Bobovica, zatim kroz Domaslovec do Strmca, a onda kroz Ulicu Hrvatskih branitelja do Hoto centra. Riječ je o raskrižju Državne ceste DC231, Autoceste A3 i Županijske ceste ŽC3063, odnosno Ulici dr. Franje Tuđmana.

Navedena lokacija jedna je od najprometnijih u Svetoj Nedelji te se svakodnevno stvaraju gužve. S obzirom na postojeću situaciju, budući rotor trebao bi ovu situaciju popraviti kako se prometna “zmija” ne bi protezala na autocestu što je iznimno opasno. Tijekom izvođenja radova, investitor Hrvatske ceste odredio je privremenu regulaciju prometa. S obzirom na navedeno, prometnica će biti zatvorena za sav promet, uključujući silazak s autoceste, kao i cjelokupno raskrižje tijekom izvođenja građevinskih radova. Auti iz Strmca kod Tera Jaske prema Svetoj Nedelji imat će semafore koji će regulirati promet (naizmjenice propuštati promet), a cesta će postati dvosmjerna.