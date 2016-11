Zatraženo da se ukine odbor preko kojeg MOL upravlja INA-om

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Nadzorni odbor INA-e, na čelu s predsjednikom Damirom Vanđelićem, zatražio je od Uprave ukidanje Odbora izvršnih direktora. Riječ je o tijelu koje je posljednjih godina praktički vodilo kompaniju, što je prema pravnim tumačenjima bilo suprotno našim zakonima. Ukidanjem tog tijela mogla bi ojačati Vladina pozicija u INA-i.

Bivši ministar gospodarstva Tomislav Panenić potvrđuje da s hrvatske strane postoji inicijativa da se ukine Odbor izvršnih direktora. To se, kaže, trebalo dogoditi mnogo prije. Upravi treba dati da upravlja tvrtkom, a ne da se od nje skrivaju informacije.

"Bili smo i svjedoci pokrenutih transporta nafte iz Rafinerije u Sisku, gdje Uprava nije imala informaciju, odnosno barem hrvatski članovi Uprave koji zastupaju interese RH", rekao je Panenić.



Premijer Plenković očekuje da upravljanje INA-om bude učinkovito, te najavljuje da će se razgovor dviju strana dogoditi vrlo brzo.



Prije svega o ovom ključnom i akutnom pitanju Rafinerije Sisak, a informirat ćemo se detaljno i o stvarnim planovima na koji način se planira raditi reorganizacija upravljačkih struktura Ine, izjavio je.



Iz opozicije idu i korak dalje, jer je odnos Vlade i MOL-a zapeo u slijepoj ulici.



"Ja stvarno očekujem da se ova agonija s MOL-om prekine i da se vratimo na temu koju sam ja postavio prije 2, 2 i pol godine. Mi bi trebali otkupiti naš udio i raditi s INA-om onako kako INA zaslužuje i kako Hrvatska zaslužuje", rekao je predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.



A za to je potrebno zajedničko političko stajalište. Kojega dosad nije bilo, često i unutar samih vlada.



U višegodišnjoj partiji šaha potezi se sada ubrzano vuku. MOL potpuno zanemaruje Rafineriju Sisak, a Vlada želi dokazati da se INA-om upravlja nezakonito. Do kraja godine mogao bi biti poznat ishod prve arbitraže, one u Ženevi, gdje je Vlada tužila MOL, pa bi i budućnost strateškog partnerstva mogla biti jasnija, javlja HRT.