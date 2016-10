Zastupnici bi u Saboru trebali biti puno radno vrijeme

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

Hoće li u slijedećem sazivu parlamenta sabornica biti punija, zašto je važno imati mjesto predsjednika Sabora, je li politika dobar izbor za mlade, pitali su građani u nedjelju aktualnog predsjednika Hrvatskog sabora akademika Željka Reinera na Danu otvornih vrata, manifestaciji koja se po šesti put održava u Saboru.

"Baviti se politikom trebao bi biti vrlo dobar i častan izbor, jer predstavljati svoj narod je vrlo važno i časno, nosi puno odgovornosti i mogućnost utjecaja na razvitak zemlje", poručio je Reiner.

Nada se da će u novom sazivu Sabora sabornica biti punija, jer je zastupnička obveza dolaziti u parlament. "Zato ih je narod i izabrao da donose zakone, da odlučuju, to je njihov posao, velika većina za to dobiva plaću", kaže Reiner i budućim zastupnicima poručuje da bi, kao i na svakom drugom radnom mjestu, morali u klupama biti puno radno vrijeme. "To se očekuje od zastupnika", ističe predsjednik Sabora.

Građanima je objasnio i zašto je važno mjesto šefa parlamenta. Predsjednik Sabora po poziciji je druga osoba u državi, prva je predsjednik, osim niza protokolarnih obveza, šef parlamentra rukovodi radom Sabora, najvišeg tijela demokratskog parlamentarizma.

Nije želio otkriti što će mu nedostajati nakon odlaska s mjesta šefa Sabora. "Svaka funkcija nosi lijepe i manje lijepe stvari. To je posao koji sam se trudio obavljati na najbolji način", kaže.

Proslava neovisnosti: Ne mislim da je bilo skromno

Potvrdio je da će, neovisno o saborskom angažmanu, nastaviti raditi u bolnici. Cijelo vrijeme dok sam vodio Sabor, radio sam i u bolnici, bio sam tamo najmanje dva sata, održavao sam svoju ambulantu, i dalje ću dolaziti u bolnicu svaki dan, odgovorio je građanima.

Kaže i da još nije izabrao tko će mu raditi portret, da o tome još nije razmišljao.

Predsjednik Sabora ne slaže se da je parlament skromno proslavio 25. godišnjicu hrvatske neovisnosti, 8. listopada.

"Ne bih se složio da je bilo skromno, bilo je na isti način kako se uobičajeno obilježava Dan neovisnosti. To što je okrugla obljetnica bi, možda, zasluživalo svečaniju situaciju, s druge strane bi vi mediji vjerojatno prvi kritizirali da u situaciji koja nije gospodarski briljantana se troše novci na pompe i velike svečanosti", kaže Reiner .