Zaprepastila se kada je htjela ući u drogeriju u sklopu trgovačkog centra: "Osjećala sam se posramljenom"

Foto: Getty Images

Iako je Osijek dog friendly grad, čini se da psi ipak nisu baš posvuda dobrodošli, piše Glas Slavonije. Tomu su posvjedočile i prepirke na Facebooku između vlasnice psa koja je željela ući u drogeriju u jednom trgovačkom centru, no djelatnica ju je zaustavila i rekla kako je prema njihovim pravilima ulazak psima u trgovinu dozvoljen samo u slučaju ako ga vlasnica može nositi.

- Nikada do sad nisam imala takav problem pa me to zateklo. Ulazila sam sa svojim ljubimcem u mnoge prodavaonice i nikada me nitko nije zbog toga udaljio iz prostora jer moj je pas socijaliziran i dresiran, čak je i rehabilitacijski. Na ulazu u drogeriju nije bila istaknuta nikakva zabrana ulaska sa psom pa sam se osjećala posramljenom kada su me upozorili. Pravila bi, ako postoje, trebala biti jasno istaknuta - smatra Osječanka B. K..

Kao, primjerice, u zatvorenom dijelu na Gornjogradskoj tržnici, gdje je jasno istaknut znak zabrane ulaska sa psima. Međutim direktor Tržnica Igor Medić kaže kako bi eventualno tolerirali ulazak s malim psom ako ga vlasnik drži u rukama. Otkako je direktor nikada, kaže, nije bilo prigovora prodavača, niti je ikada osobno vidio da su vlasnici uveli psa u zatvoreni dio. Na otvorenom dijelu, pojašnjava Medić, psi smiju hodati, ali na kratkoj uzici.

Zagovornica prava životinja Ivana Crnoja, predsjednica Udruge "Pobjede", naglašava da su psi, htjeli to priznati ili ne, već duže ravnopravni članovi obitelji. Ističe da osobno ne bi nikada psa vodila isključivo u trgovački centar, no ako šeće gradom i treba nešto obaviti u nekoj radnji, uvest će i svoga psa. Ne vidi razlog da pas bude vezan vani jer je, smatra, psima veći stres ostati vani, nego ući čak i u parfumeriju, gdje mu zbog istančanoga njuha mogu smetati inače ugodni mirisi.

- Nisam za to da se pse vodi u šetnju po trgovačkom centru, no ako nešto želim ciljano kupiti, dovest ću ga ondje, kupiti što trebam i izići. Naravno, ako mi je dozvoljen ulazak sa psom. Inače, nisam ni za to da se psi drže u rukama, jer su tako diskriminirani vlasnici koji svog psa ne mogu podići. Evo, moj je 23 kilograma i teško da bih ga nosila po prodavaonici - smatra Crnoja, dodajući da ako zabrana ulaza za pse nije označena na vratima, vlasnik sa psom smije ući u prodavaonicu.

- Ako nije navedeno drukčije, ondje gdje ne postoji zabrana ulaska, pas bi smio ući. U slučaju da vlasnik ne dozvoli ulazak, a nema istaknutu naljepnicu, vlasnik ga čak može tužiti - smatra Crnoja.

Zanimljivo, psi su dobrodošli i u restorane. U Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije prilikom izdavanja rješenja o minimalno-tehničkim uvjetima ne određuju tu stavku, odnosno na vlasniku je da se, ako to želi, isprofilira da je njegov objekt dog friendly. Odluka o komunalnom redu Grada Osijeka također ne propisuje zabranu dovođenja pasa u restorane, nego samo na određene javne površine, odnosno objekte.

Kako je u inozemstvu? U Švicarskoj se, primjerice, propisi razlikuju od kantona do kantona, kaže za Glas Slavonije Osječanka Mirjana Fuchs koja u Švicarskoj živi duže od 40 godina.

- U St. Gallenu gdje živim psi smiju u javne, ali ne i u privatne restorane. Ondje gdje su dobrodošli ponude im i posudu s vodom i hranom. Psi su dobrodošli i u prodavaonice, ali ne i u one u kojima se prodaje hrana. No, u Zürichu pas ne smije biti vođen u šetnju bez povoca, bez obzira na vrstu, dok u Liechtensteinu strogo gledaju na, primjerice, pitt bullove, rotvajlere i sl.