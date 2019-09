Zapošljavaju: ItSoft, Grawe, Maersk... Provjerite top 10 poslova i prijavite se na vrijeme

Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne i atraktivne vijesti s tržišta rada. U nastavku provjerite koji se poslovi nude i prijavite se brzom prijavom.

Rotometal Alati, ekskluzivni je zastupnik i partner Hoffmann Groupe – vodećeg europskog proizvođača i trgovca industrijskog alata za područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Za svoj prodajni tim industrijskog alata zapošljava više prodajnih predstavnika (m/ž). Glavni zadatak je obrada tržišta, što uključuje pronalazak novih i obradu postojećih kupaca te prezentiranje kataloga proizvoda na tržištu. Nudi vam se kontinuirani profesionalni razvoj kroz interne i eksterne programe edukacije, kao i redovita primanja i plaćeni troškovi prijevoza. Prijaviti se možete klikom na link.

Falkensteiner Hotel & Residences, vodeća hotelska grupacija, nudi zaposlenje na 7 pozicija. Traže se, između ostalih, F&B Manager (m/ž), Restaurant Manager (m/ž), Voditelj plaže i bazena. Mjesto rada su Petrčane, a ovakva prilika za profesionalni rast se ne propušta – aplicirajte!

Pepco, europski diskontni lanac s više od 1000 trgovina u Europi, širi svoje poslovanje i u Hrvatskoj. Iz tog razloga zapošljava voditelja trgovine (m/ž), koji će biti zadužen za analizu prodajnih rezultata i provođenje mjera za poboljšanje prometa te brojne druge zadatke, koje možete pogledati na linku. Prijavite se i pridružite se Pepco timu.

Naton, za klijenta, traži projekt asistenta – moderna umjetnost (m/ž) u Zagrebu. Trebate završen studij povijesti umjetnosti, muzeologije i upravljanja baštinom, studij konzerviranja i restauriranja umjetnina, studij restauracije i konzervacije, i slične. Poželjno je i jednogodišnje iskustvo te znanje rada s programima Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Obvezan je napredan engleski, a poželjno je znanje njemačkog, francuskog i talijanskog jezika. Svoj životopis možete poslati putem linka.

„I to nije sve!“ kreativna je agencija i mjesto gdje se istražuju neistražena područja kreativnosti, inovativnosti i pametnog pristupa rješavanju problema i gdje se teži doći do savršenog oglašavanja. Trenutno u svoj tim pridružuju 6 novih djelatnika u Zagrebu. Account Manager (m/ž), Copywriter Senior (m/ž), Designer Junior (m/ž), tek su mali dio ponude koja vas očekuje. Provjerite uvjete svih raspoloživih natječaja i javite se na vrijeme.

Kompanija LPP S.A., osnovana 1995. godine u Poljskoj, jedan je od najbrže rastućih modnih maloprodajnih trgovačkih lanaca na svijetu. Neprestanim ulaganjem u razvoj, ubrzo je postala međunarodni lanac s pet vlastitih prepoznatljivih modnih marki - Reserved, Cropp, Sinsay, House i Mohito. Trenutno zapošljava na poziciji: Leasing & Expansion Specialist (m/ž) u Zagrebu. Ako ste visokoobrazovani, imate dvogodišnje radno iskustvo, odlične organizacijske sposobnosti, znanje engleskog jezika i voljni ste putovati, ovo je prilika za vas – aplicirajte.

Grawe traži prodajnee predstavnike (m/ž) u Varaždinu s okolicom (Ivanec, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice), u Samoboru, Zagrebu te Umagu i Buju. Na ovom poslu dobit ćete priliku da izgrađujete vlastiti portfelj pribavljanjem novih stranaka te da radite na terenu s postojećim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva. Ako ste 'uigrani prodajaš' koji ima 'žicu' za ovaj posao – prijavite se za željenu lokaciju na vrijeme.

ItSoft, jedna je od vodećih hrvatskih tvrtki koja svoje poslovanje usmjerava na pružanje visokovrijednih IT rješenja u područjima IT virtualizacije, IT sigurnosti i pohrane podataka te teži postati najpoželjniji IT outsourcing partner za male i srednje tvrtke na području Hrvatske i regije. U svoj tim pridružuje Key Account Managera (m/ž) u Zagrebu. Glavna odgovornost djelatnika/djelatnice svakodnevni je rad s potencijalnim i postojećim korisnicima, s ciljem povećanja broja korisnika usluga i ukupnog volumena prihoda. Ako ste zainteresirani – prijavite se.

Maersk poziva zainteresirane kandidate da se prijave za poziciju: Customs House Brokerage Agent (m/ž), za rad u Rijeci. Poslodavac nudi uzbudljivu priliku za posao u međunarodnom, izazovnom poslovnom okruženju, s visokim tempom. Uz osnovnu plaću dobit ćete i dodatak za ručak u iznosu od 50 kuna dnevno, a bilo koji prekovremeni sat bit će vam uredno plaćen. Provjerite koje su to vaše ključne odgovornosti i prijavite se na vrijeme.

Jet2.com Limited poznatiji kao Jet2, britanska je niskotarifna zrakoplovna tvrtka koja obavlja redovite i čarter usluge. Za svoj tim u Puli, Zadru i Splitu, zapošljava Restort / Airport Customer Helpera (m/ž). Očekuje vas izazovna zarada, a uz to i brojni treninzi i odlična atmosfera u timu. Okušajte svoju sreću klikom na link.

Sretno u pronalaženju posla!

posao.hr