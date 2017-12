Zakon u Saboru krajem godine

Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac/P. Macek/PIXSELL

Vlada će do kraja godine u proceduru uputiti Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH koji će biti temelj Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, a planirano trajanje izrade Strategije je do kraja 2019. godine, najavila je u ponedjeljak ministrica regionalnog razvoja Gabrijela Žalac na međunarodnoj konferenciji ...