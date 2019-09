Zahvaljujući sudjelovanju na SCOOL-u Filip i Ivan uspješno su započeli svoje karijere

FOTO: PD

Akademija je namijenjena svim studentima bez obzira na studij i usmjerenje, a sudjelovanje na akademiji je besplatno. Akademija se prvi put održala 2012. godine, a uskoro upisujemo novu 8. generaciju polaznika. Svake godine pohađa ju 20 studenata koji prođu selekcijski postupak, dok ih po završetku akademije 60% bude angažirano u različitim odjelima unutar Styria grupe. Dvojica od njih su Filip Vučemilović Šimunović i Ivan Tominac. Ivan je bio polaznik 6., a Filip 7. generacije SCOOL-a. Trenutno su obojica zaposleni na studentskim pozicijama Styria grupe, Filip radi u Odjelu marketinga 24 sata, a Ivan u redakciji Poslovnog dnevnika. Pitali smo ih zašto su se odlučili prijaviti, kako je SCOOL utjecao na njih i što bi poručili svima koji još uvijek dvoje oko prijave.

Koji su bili tvoji motivi prilikom prijave na Styria:SCOOL i je li Akademija ispunila tvoja očekivanja?



F: Na SCOOL sam se prijavio na nagovor kolegice s faksa, no zainteresirao sam se čim sam pročitao ideju projekta. SCOOL sam vidio kao idealnu priliku da nadogradim sebe a pritom i usvojim nova znanja. Moja očekivanja su na kraju ispunjena u potpunosti.



I: Htio sam vidjeti kako najčitaniji mediji funkcioniraju iznutra i koje sve resurse je potrebno uložiti za konačan proizvod. Osim toga, činilo se kao savršena prilika profesionalnog, ali i osobnog razvoja. Htio sam vježbati svoje komunikacijske vještine i ugrabiti neku novu referencu.



Danas kada se osvrneš unatrag, kako je to iskustvo utjecalo na tebe?



F: Svakako sam ispunio svoj primarni cilj, a to je da dobijem nova znanja i vještine koje će mi uvelike koristiti u mojoj karijeri. Imao sam priliku slušati ljude koji rade u redakciji, marketingu, data scienceu, saznati kako sve izgleda na licu mjesta, čuti njihova iskustva i odraditi praksu unutar Styria grupe.



Na kraju, ispalo je da sam izabran za najboljeg polaznika SCOOL-a od ukupno 20 stvarno pametnih i talentiranih mladih ljudi. Dobio sam čak i priliku raditi unutar Styria grupe, gdje i dan danas radim. Tako da se može reći da mi je Styria SCOOL promijenio život.



I: Bio sam polaznik 6. generacije, a moje sudjelovanje na Akademiji sada je dvije godine iza mene. Ovo iskustvo je znatno promijenilo moje viđenje sebe i onoga što želim u životu. Još za vrijeme trajanja edukacije počeo sam raditi u Poslovnom dnevniku na novinarskim poslovima te sam tu sada gotovo dvije godine, a mogu reći da se razvijam u jednom dobrog novinara i da sam upravo s ovom prilikom počeo svoju novinarsku karijeru. Osim toga, sudjelovanje mi je otvorilo mogućnost pisanja za Večernjakovu blogosferu i rad na samom projektu Styria:SCOOL Akademije. S obzirom na to da se ovdje prepoznaje moj trud i želja za napretkom, danas imam više samopouzdanja nego što je to bio slučaj prije dvije godine.



Koje dijelove Akademije smatraš najkorisnijim i što ti je bilo najzanimljivije?



F: Sva predavanja i prakse koju smo imali unutar Styria SCOOL-a su bili iznimno korisni. Ono što je meni bilo najzanimljivije je svakako bio zajednički projekt koji smo morali raditi na kraju SCOOL-a kao i svi mali projekti koje smo radili na kraju svakog dana i nakon predavanja, u vrlo kratkom roku s grupom ljudi osmisliti projekt koji smo izlagali predavaču na temelju čijeg smo predavanja radili zadatak.

Izazov je mnoštvo ideja i zamisli skupiti na jednu gomilu, odabrati najbolje segmente svih ideja i probati osmisliti nešto u samo sat vremena. Naravno, na kraju je bilo vrlo korisno čuti feedback, što je bilo dobro, gdje smo pogriješili i na što trebamo paziti ubuduće.



Završni projekt je bio posebna priča, samo osmišljavanje i implementacija nam je uzela jedan cijeli vikend i iako smo bili budni cijele noći, bilo nam je neizmjerno zabavno i korisno izraditi nešto što je bilo prezentirano ljudima koji imaju veliko iskustvo rada u medijskoj industriji.



I: Cijela akademija je za mene bila korisna. Naučio sam nove stvari i susreo se s novim područjima medijske struke. Bilo je mnogo izazova, od dnevnih zadataka koje smo dobivali od predavača, job shadowinga na kojem nisam znao napisati ni običnu vesticu pa sve do završnog projekta s kojim se nismo baš najbolje snašli, ali rad na projektu naučio me da je svatko u timu jednako kriv za uspjeh i neuspjeh. Ljudi se ne seciraju i timski rad se tako zove s razlogom. Prije toga uvijek sam hrlio tome da budem solo igrač, a u medijima to jednostavno nije moguće. Dodana vrijednost sigurno jesu ljudi koje upoznate, a danas sam s nekima od polaznika akademija i jako dobar prijatelj.



Što bi poručio svima koji razmišljaju o prijavi na SCOOL?

F: Prijavite se. Nema potrebe za prevelikim premišljanjem jer ono što možete iskusiti kroz tih nekoliko vikenda nećete sigurno moći usvojiti samo kroz svoje fakultetsko obrazovanje.



I: Ako se želite razvijati, neovisno o studiju i smjeru u kojem želite ići, SCOOL je dobar izbor za vas. Nešto novo ćete sigurno naučiti, možda shvatiti da je ovo upravo ono što ste željeli, a s one druge strane, možda ćete shvatiti da ste živjeli u zabludi i da ovo nije struka kojom se želite baviti.





Osim što potiče kreativnost, Styria:SCOOL je odlična odskočna daska za dobivanje prvog pravog poslovnog iskustva, osobito jer polaznicima povećava konkurentnost na tržištu rada.