Zagrebački rotor bit će gotov prije roka, ali prije toga moraju učiniti nešto što se neće svidjeti vozačima

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Gotovi su podvožnjaci koji su bili dosta komplicirani ali i pristupne ceste na kojima će postojati čak četiri trake, po dvije za svaki smjer. A na samom ulasku u rotor bit će postavljen i semafor kako ne bi bilo 'ubacivanja', načina na koji se do sada ulazilo u rotor, donosi RTL.

Dinamikom radova i napretkom zadovoljan je i voditelj projekta zagrebačkog rotora, Goran Radić koji napominje kako bi rotor mogao biti pušten u promet i koji dan ranije.

'Zadovoljni smo dinamikom, sve stižemo, neke aktivnosti su prije gotove, neke kasnije, no sve će biti gotovo nešto prije roka. Da bi se rotor dovršio, morat će se napraviti jedno usko grlo. Mi ćemo se morati uklopiti na Jadranski most s konačnim rješenjima i morat ćemo promijeniti regulaciju mosta. Bit će usporen promet, no dio ćemo istodobno pustiti po sjevernom dijelu rotora. Ne očekujem neke neizdržive gužve u odnosu na to kako je sada. Prema mjerenju prometa, više automobila sada prolazi obilaznim pravcima oko rotora, nego što ih je prolazilo rotorom', dodao je Radić.