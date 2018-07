Zagrebački odvjetnik Josip Šurjak novi je predsjednik Hrvatske odvjetničke komore

FOTO: Press

Zagrebački odvjetnik Josip Šurjak, osnivač OD Ravlić&Šurjak d.o.o., novi je predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) odlukom Izborne skupštine HOK-a održane 7. srpnja. Nastupajući na ovu funkciju Šurjak je naglasio glavno usmjerenje u svojem mandatu, a posrijedi je imperativ u vidu "očuvanja samostalnosti i neovisnosti odvjetništva, uz održavanje jedinstva i kontinuiteta Komore".



Šurjak je diplomirao 1994. na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je u Imenik odvjetnika HOK-a upisan prije 20 godina. Od 2015. obnašao je funkciju predsjednika Odvjetničkog zbora Zagreb, član je Upravnog odbora i Izvršnog odbora HOK-a, i u proteklom mandatu bio je član skupine za Zakon o odvjetništvu i one za građansko pravo, Komisije za normativnu djelatnosti i Kreditnog odbora HOK-a.



Dosadašnji predsjednik Komore Robert Travaš, kako navode u priopćenju HOK-a nakon dva mandata nije se više kandidirao, ali je i ovom prigodom poručio da je "odvjetništvo nužan i specifičan dio pravosuđa koji jamči ostvarenje prava građana i takav treba biti i odnos čitavog društva prema odvjetništvu”.



Na skupštini su podnesena detaljna izvješća o radu Komore, Višeg disciplinskog suda, Disciplinskog tužiteljstva, te Disciplinskog suda HOK-a za proteklo razdoblje od 4. srpnja 2015. do 11. lipnja ove godine.

Zanimljivo je da je Komorino Disciplinsko tužiteljstvo u navedenom razdoblju donijelo meritornu odluku u 2007 disciplinskih predmeta, te da struktura tih odluka pokazuje da je najviše odbačaja (1494) i optužnica (441). Disciplinski sud riješio je 412 predmeta, i pritom je osuđujuća presuda donesena u 275 predmeta, oslobađajuća presuda u njih 59, dok ostatak čine odluke vezane za odbijanje optužnice, obustavu postupka i spajanje predmeta.

U osuđujućim presudama od izrečenih disciplinskih mjera prednjače novčane kazne i ukori, pa je izrečena 191 novčana kazna, dok je ukora – 56. S druge strane, gubitak prava na obavljanje odvjetništva na određeno vrijeme nepravomoćno je izrečen u 24 predmeta, a trajni gubitak prava na obavljanje odvjetništva u njih 4. Viši disciplinski sud Hrvatske odvjetničke komore, pak, riješio je 166 predmeta, navode u priopćenju.



Kad je riječ o izvješću o radu Komore, iz izvješća glavnog tajnika proizlazi da je u proteklom razdoblju upisano još 653 osoba u Imenik odvjetnika, dok ih je brisano 409, tako da je u Imenik odvjetnika HOK-a trenutačno upisano 4767 odvjetnika, od čega su 283 odvjetnička društva te je 210 zajedničkih odvjetničkih ureda. Uz to, u Imenik stranih odvjetnika upisano je i 11 odvjetnika iz zemalja članica EU, i to 4 iz Češke, 1 iz Austrije, 1 iz Italije, 3 iz Njemačke, 1 iz Španjolske i 1 iz Slovenije. Od hrvatskih odvjetnika, pak, šestero ih je upisano u Imenike odvjetnika neke od zemalja država članica EU.



Posebnu pažnju privlače i podaci iz podnesenih izvješća o besplatnoj pravnoj pomoći, koja je u navedenom razdoblju čini se 'eskalirala', o čemu govori i podatak o 2242 zaprimljenih molbi za besplatnu pravnu pomoć, s tim da ih se 608 tiče postupaka vezanih za uzdržavanje djece.



"Odvjetnici već dugi niz godina itekako pokazuju socijalnu osjetljivost glede materijalnog statusa svojih stranaka i polaze od teze da svakome mora biti omogućeno pravo na stručnu i pravodobnu pravnu pomoć. Pritom valja naglasiti da od 1. prosinca 2006. HOK osigurava besplatnu pravnu pomoć u svim predmetima uzdržavanja u kojima pravo na uzdržavanje ostvaruju malodobne osobe, bez obzira na imovinske prilike roditelja.

Također osigurava i besplatnu pravnu pomoć azilantima i romskoj zajednici u četiri županije (Međimurskoj, Brodsko-posavskoj, Primorsko-goranskoj i Gradu Zagrebu) u ostvarivanju statusnih prava bez obzira na imovinske prilike i unatoč činjenici da je na snagu stupio Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći", stoji u priopćenju.